Nachdem die Dokusoap "Zurück in die Arbeit - Schaffen wir das?" zwei Wochen lang bei RTLzwei nur schwache Marktanteile von 3,6 und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, zog der Sender Konsequenzen und verschob das Format in den späteren Abend. Dort lag die Reichweite mit 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nun überraschend sogar um 50.000 höher als zuletzt um 20:15 Uhr. Und auch der Marktanteil konnte sich mit 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nun sehen lassen.

Die Wiederholung von "Armes Deutschland" um 20:15 Uhr tat sich zwar ebenfalls schwer, lag mit 4,2 Prozent aber über dem, was "Zurück in die Arbeit" dort zuletzt erzielen konnte, obwohl diesmal harte Konkurrenz durch die Supercup-Übertragung bei Sat.1 herrschte. Am Nachmittag lief es für das am Montag mit katastrophalen 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückgekehrte "Workout" nicht mehr ganz so mies, auch wenn 2,5 Prozent Marktanteil natürlich trotzdem ein schwacher Wert sind.

Einen soliden Start in den Abend erwischte unterdessen Kabel Eins, wo der Film "Das gibt Ärger" 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfahren konnte, "Rush Hour 3" kam danach noch auf 4,7 Prozent Marktanteil. Bei Vox lag "Hot oder Schrott" um 20:15 Uhr bei 4,7 Prozent, steigerte sich im Lauf des Abends dann aber deutlich. Nach 23 Uhr wurden hier sehr gute 8,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Einen richtig starken Dienstag erwischte unterdessen Nitro, wie schon der Blick auf die Tagesmarktanteile zeigt: Stolze 3,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 2,2 Prozent waren es beim Gesamtpublikum. Sehr gut lief es schon am Vormittag, wo "Matlock" den Zielgruppen-Marktanteil auf bis zu 5,2 Prozent steigen ließ, am Vorabend osrgten "M.A.S.H.", "Alle unter einem Dach" und "Hör mal wer da hämmert" für Marktanteile über 3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und in der Primetime war dann auf Louis de Funés Verlass: "Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen" wurde um 20:15 Uhr von 640.000 Menschen eingeschaltet, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,2 Prozent, mit "Louis in geheimer Mission" stieg der Zielgruppen-Marktanteil danach weiter auf 4,2 Prozent und "Louis und seine verrückten Politessen" ließen den Marktanteil dann ab kurz vor Mitternacht auf stolze 6,9 Prozent steigen. Insgesamt waren hier noch immer 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, was auch beim Gesamtpublikum hervorragenden 4,5 Prozent entsprach.