Mit Marktanteilen knapp über vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte sich "Rosins Restaurants" in diesem Sommer bislang ziemlich schwach, in dieser Woche konnte sich das Format nun aber merklich berappeln: Der Marktanteil stieg auf 5,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe und damit deutlich über den Senderschnitt. 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, fast 200.000 mehr als noch in der Woche zuvor. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 3,0 Prozent. Auch das "K1 Magazin" konnte im Anschluss mit 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 0,55 Millionen Zuschauenden insgesamt noch punkten.

Noch zufriedener als bei Kabel Eins dürfte man allerdings bei RTLzwei beim Blick auf die Quoten vom Donnerstagabend sein, obwohl dort nur Wiederholungen liefen. Doch "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erzielte um 20:15 Uhr trotzdem hervorragende 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit nur minimal hinter "Sankt Maik" bei RTL. 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Das Messie-Team" überzeugte danach ebenfalls mit 8,0 Prozent Marktanteil und die nächtlichen Wiederholungen von "Hartes Deutschland" und "Zurück in die Arbeit" lagen sogar bei je 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vox sortierte sich dahinter ein, hielt sich aber trotzdem nicht schlecht: Der Film "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" erreichte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 7,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, insgesamt hatten 1,21 Millionen Zuschauende eingeschaltet. "After Earth" kam danach auf 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe nach 1 Uhr nachts zunächst mit den "Vox Nachrichten" und dann dem "Medical Detectives"-Marathon der Marktanteil deutlich zweistellig wurde.

Am Vorabend übertrug Sport1 unterdessen das Playoff-Hinspiel des FC Union Berlin gegen den finnischen Verein Kuopio PS, das die Berliner deutlich mit 4:0 für sich entscheiden konnten, womit ihnen der Einzug in die Gruppenphase der neuen UEFA Europa Conference League kaum noch zu nehmen sein dürfte. 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Spiel im Schnitt, was dem Sportsender 1,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum bescherte, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,3 Prozent Marktanteil erreicht.