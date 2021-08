Die neue Sat.1-Show "Let the music play", bei der es sich um eine Neuauflage von "Hast Du Töne?!" handelt, hat bislang zwar keine überragenden Quoten eingefahren, ist mit im Schnitt rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil nach zwei Wochen aber zumindest kein Total-Ausfall. Dass es durchaus Anlass zur Hoffnung, legen zudem die Quoten vom Freitag nahe, als es mit 7,4 Prozent in der Zielgruppe der bislang beste Wert eingefahren wurde.

Vor allem im Vergleich zum unmittelbar zuvor gesendeten "Buchstaben-Battle" konnte sich die von Amiaz Habtu präsentierte Sendung klar steigern: Um 18 Uhr hatte sich Sat.1 zunächst nämlich mit gerade mal 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen müssen. Zum Vergleich: Im Ersten verzeichnete "Gefragt - gejagt" zur selben Zeit stolze 11,1 Prozent. Luft nach oben besteht allerdings auch für "Let the music play" noch reichlich, denn beim Gesamtpublikum kam die Sat.1-Sendung am Freitag nicht über 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, die schwache 3,5 Prozent Marktanteil zur Folge hatten.

Für ordentliche Quoten sorgten indes die Scripted Realitys am Nachmitttag: So verzeichnete "Auf Streife" durchschnittlich 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, für den Ableger "Die Spezialisten" ging es im Anschluss auf erfreuliche 11,0 Prozent nach oben. Und auch die "Klinik am. Südring" schlug sich mit 9,0 Prozent recht wacker. Erst "Lenßen übernimmt" und "K11" taten sich am späten Nachmittag mit Werten von 6,5 und 6,4 Prozent schon deutlich schwerer.

Und RTL? Dort hielten sich die beiden "Superhändler"-Folgen am Freitag knapp unter der Zehn-Prozent-Marke in der Zielgruppe, ehe "RTL aktuell" um 16:45 Uhr lediglich 7,8 Prozent Marktanteil schaffte. "Explosiv Stories" tat sich zudem um 17:00 Uhr mit nur 6,8 Prozent schwer. Mit insgesamt 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel das neue Magazin zudem auf seinen bislang schwächsten Wert. Mehr als ein Marktanteil von 3,4 Prozent war hier nicht zu holen.