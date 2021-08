Am Samstag war ProSieben mit durchschnittlich 7,8 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe stärkster Privatsender bei den 14- bis 49-Jährigen. Somit reihte sich ProSieben hinter dem Ersten ein (8,0%), aber vor RTL mit schlechten 7,4 Prozent und Sat.1 mit noch mieseren 6,3 Prozent. Das schlechte Abschneiden von Sat.1 am Samstag hatte diverse Gründe. In allererster Linie wäre da die 20:15-Uhr-Quote zu nennen. "The Lego Movie 2" kam hier nicht über 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und landete somit sogar hinter RTLzwei, wo zeitgleich eine "Hartz aber herzlich"-Wiederholung auf 5,7 Prozent Marktanteil kam.

RTLzwei zeigte von der Sozialdoku am Samstag wieder fünf Folgen am Stück. Ab 22:15 Uhr steigerte sich die Ausstrahlung auf 6,5 Prozent Marktanteil, weitere zwei Stunden später erreichte der Sender sogar schöne 7,4 Prozent. Der ermittelte RTLzwei-Tagesmarktanteil fiel entsprechend mit durchschnittlich 5,1 Prozent ziemlich ordentlich aus.

Sat.1 hingegen profitierte hauptsächlich von "Promi Big Brother". Ohne die Produktion von Endemol Shine Germany wären die Tageswerte des Senders noch niedriger gewesen. Die Samstagsfolge bescherte dem Sender ab 22:20 Uhr im Schnitt 10,4 Prozent Marktanteil, auf neun Prozent kam die um Mitternacht gestartete Late-Night-Show zum Reality-Format. 1,14 und 0,66 Millionen Menschen schauten zu. Durchaus etwas kurios: Somit hatte sogar die bis nach halb zwei Uhr nachts laufende Late-Night-Show eine höhere Gesamt-Reichweite als "The Lego Movie 2", das bei 0,46 Millionen hängen blieb.

Nicht vergessen werden sollte allerdings, dass die diesjährige "PBB"-Staffel ihren Vorgängern ein Stück weit hinterherrennt. Sie kommt bislang, bezogen auf die jeweils vorläufig gewichteten Daten, auf im Schnitt etwa zehneinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, zwei Prozentpunkte weniger als im August 2020.



Tagsüber punktete in Sat.1 unter anderem die DTM vom Nürburgring, die 9,3 Prozent bei den Umworbenen holte. Vormittags landeten Wiederholungen von "Auf Streife – Die Spezialisten" bei zwischen acht und zehn Prozent. Schwer taten sich am späteren Nachmittag letztlich Wiederholungen von "Lenßen übernimmt": Diese kamen nicht über Werte zwischen rund drei und gut sechs Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Nicht nur Sat.1 erwischte also einen schlechten Samstag, auch bei RTL kann man letztlich nicht zufrieden sein. Eine ab 20:15 Uhr live gesendete "ultimative Chartshow" etwa verfehlte zweistellige Marktanteile. Das Format mit Oliver Geissen landete letztlich bei wenig berauschenden 9,8 Prozent. Insgesamt kam die Musiksendung auf rund 1,29 Millionen Personen. Somit lag RTL zur besten Sendezeit nur knapp vor ProSieben. Dort bestand das Samstagabendprogramm aus zwei Spielfilmen: "Was Männer wollen" holte ordentliche 9,5 Prozent Marktanteil, "Unknown Identity" schloss sich mit 8,6 Prozent an. Recht gut sah der Samstagabend auch für Vox aus: Der Film "Pixels" bescherte dem Sender im Schnitt 7,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.