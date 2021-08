am 24.08.2021 - 08:43 Uhr

Wer behauptet, mit Dokumentationen lasse sich kein junges Publikum ansprechen, der sieht sich getäuscht. Das stellte am Montagabend der um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlte Film "Ungeduldig, unzufrieden, uneins? Die Deutschen am Ende von Merkels großer Koalition" unter Beweis. Mit 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,8 Prozent Marktanteil lief es zwar insgesamt betracht eher mäßig, doch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Doku deutlich über dem Senderschnitt.

690.000 Zuschauende dieser Altersklasse trieben den Marktanteil beim jungen Publikum auf sehr gute 10,5 Prozent. Das Erste lag damit nur knapp hinter RTL und sogar noch vor ProSieben und Sat.1. "Hart aber fair" tat sich danach etwas schwerer, erzielte bei der Rückkehr aus der Sommerpause aber immerhin noch 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verzeichnete der Polittalk mit Frank Plasberg im Schnitt 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für 9,8 Prozent sorgten.

Bei den "Tagesthemen" blieben im Anschluss noch 2,34 Millionen Menschen dran, sodass 11,6 Prozent Marktanteil erzielt wurden, während beim jungen Publikum 9,6 Prozent drin waren. Damit lag die ARD-Sendung in beiden Gruppen vor "RTL direkt", das den Abwärtstrend der ersten Woche jedoch erst mal stoppen konnte. Immerhin 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein und damit ähnlich viele wie vor einer Woche zum Start. In der Zielgruppe war dennoch nicht mehr zu holen als ein überschaubarer Marktanteil von 8,8 Prozent. Auch "Extra" blieb danach wieder einstellig.

"Bauer sucht Frau International" hatte es zum Start in den Abend bei RTL hingegen noch auf 2,99 Millionen Zuschauende und 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gebracht. Beim Gesamtpublikum landete dagegen das ZDF an der Spitze: 4,39 Millionen Personen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Spielfilm "Dreiraumwohnung", der dem Sender somit einen überzeugenden Marktanteil von 16,0 Prozent bescherte.