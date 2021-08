Die fünf meistgesehenen Sendungen liefen am Dienstag in der Zielgruppe vor oder nach 20:15 Uhr - einen echten Hit gab es in der Primetime somit nicht, was insbesondere den Verantwortlichen der Privatsender zu denken geben sollte. Ganz vorne rangierte die "Tagesschau", die im Ersten mit 1,14 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern in der jungen Gruppe auf starke 19,9 Prozent Marktanteil kam - und damit sogar einen etwas besseren Wert erzielte als beim Gesamtpublikum, wo 4,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einem Marktanteil von 19,1 Prozent entsprachen.

Ebenfalls stark war das "heute-journal", das sich nach einem schwachen ZDF-Start in den Abend - die Doku "Volksparteien ohne Volk?" verzeichnete lediglich 1,73 Millionen Zuschauende - auf 3,94 Millionen Menschen steigerte und beim jungen Publikum 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den vierten Rang im Tagesranking belegte. Der Marktanteil lag hier bei sehr guten 13,7 Prozent. Gefragt war auch "RTL aktuell", das am Vorabend mit 21,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte.

Neben den Nachrichten schafften es mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie "Alles was zählt" auch noch zwei Soaps von RTL in die Top-5-Hitliste. "Schwiegertochter gesucht" war danach ab 20:15 Uhr zwar immerhin Marktführer, konnte mit nur 10,4 Prozent Marktanteil jedoch nicht allzu viel reißen. Knapp dahinter landete übrigens schon die ARD-Serie "In aller Freundschaft", die mit genau 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit vielen Jahren einfuhr. Insgesamt lag die Serie mit 4,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ohnehin in Führung.

Nicht gerade spektakulär, aber wohl durchaus zufriedenstellend fielen indes die Quoten der ProSieben-Show "Darüber staunt die Welt" aus, die mit den "lustigsten Tierpannen" solide 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und insgesamt auf 1,51 Millionen Zuschauende kam. Bei Vox steigerten sich die vier "Hot oder Schrott"-Folgen derweil im Laufe des Abends von mäßigen 6,1 auf 8,7 Prozent, während sich bei RTLzwei die Doku-Reihe "Zurück in die Arbeit" um 22:15 Uhr mit 5,0 Prozent Marktanteil verabschiedete. Lediglich 320.000 Menschen sahen die letzte Folge.

Mäßige Serien-Bilanz

Durchwachsen fällt die Start-Bilanz der neuen ZDFneo-Serie "Am Anschlag - Die Macht der Kränkung" aus, von der ab 21:45 Uhr drei Folgen am Stück zu sehen waren. Nachdem "Nord Nord Mord" zunächst von 1,77 Millionen Menschen gesehen wurde, erreichte die Auftakt-Folge im Schnitt 680.000 Zuschauende, die 3,0 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei der dritten Folge waren es aber schon nur noch 370.000 Personen. Ernüchtend sind insbesondere die Zahlen beim jungen Publikum: Nur 0,9 Prozent Marktanteil waren hier zunächst drin, nach 23 Uhr lagen die Quoten sogar im nicht-messbaren Bereich.

Schwach blieb auch "All You Need" im Ersten: Von den 600.000 Menschen, die ab 22:50 Uhr einschalteten, blieben nach Mitternacht nur noch 150.000 übrig. Am Ende lagen die Marktanteile der eigentlich für die Mediathek geplanten Serie bei Jung und Alt gleichermaßen bei weniger als drei Prozent.