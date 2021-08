Nur noch bis Ende August wird der militärische Einsatz in Afghanistan andauern. Das ist seit Mitte dieser Woche klar. Auch am Mittwoch berichteten die deutschen Sender in zahlreichen Formaten aus dem nun von den Taliban regierten Land. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sich drei öffentlich-rechtliche News-Formate die stärksten Reichweiten am Mittwoch. Platz eins ging hier an die "Tagesschau", die auf 0,99 Millionen Zuschauende in dieser Altersklasse kam. Um 20 Uhr holte die Ausstrahlung allein im Ersten 19,4 Prozent Marktanteil. Die Hauptnachrichten des Senders erreichten insgesamt 4,36 Millionen Zusehende. Das war im Gesamtmarkt die zweitbeste Reichweite des Tages, nur Horst Lichter und sein "Bares für Rares" war im ZDF ab 20:15 Uhr mit 4,41 Millionen ein kleines bisschen stärker unterwegs.

Das Erste setzte derweil am 20:15 Uhr auf einen "Brennpunkt" zur Lage in Afghanistan und informierte damit im Schnitt 4,11 Millionen Menschen. Gemessen wurden 16,3 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 13,6 Prozent in der Zielgruppe. 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren bescherten dem Special in dieser Gruppe den zweiten Platz am Mittwoch. Dritter wurde das "heute-journal", das ab 21:45 Uhr mit 12,6 Prozent bei den jungen Leuten richtig gefragt war. Schon in den Tagen zuvor hatte die Sendung mit Werten von teils bis zu 14,4 Prozent überzeugt.

Stärkste Sendung in der Zielgruppe bei den Privaten war derweil der RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Die Geschichten aus dem Kolle-Kiez kamen ab 19:40 Uhr auf 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, gemessen wurden exakt 15 Prozent. Insgesamt kam die Daily auf 2,13 Millionen Zusehende.

ZDFneo punktete unterdessen zum Primetime-Start mit der Wiederholung einer alten "Wilsberg"-Episode. Der 90-Minüter erreichte im Schnitt 1,53 Millionen Zuschauende und somit 5,9 Prozent Marktanteil. Zwei Prozent wurden bei den Menschen zwischen 14 und 49 Jahren gemessen. Während der Ausstrahlung der drei "Am Anschlag"-Folgen ab 21:45 Uhr sank das Interesse. 0,73, 0,65 und 0,55 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. Die Gesamt-Quoten schwankten zwischen 3,2 und 4,5 Prozent, womit die Produktion für ZDFneo ein Erfolg war.

Stark unterwegs war derweil auch der Sender One: "Agatha Christies Marple" bescherte dem Sender die mit Abstand höchste Zahl an Zuschauenden am Mittwoch. Ab 20:15 Uhr wurden im Schnitt 0,78 Millionen gemessen, das entsprach einer Quote von drei Prozent. Die nachfolgende Folge von "Hustle" verfolgten durchschnittlich noch rund 400.000 Menschen ab drei Jahren.