Weil die erste Staffel von "Studio Schmitt" inhaltlich zu überzeugen wusste, bestellte ZDFneo gleich 16 neue Ausgaben für die zweite Staffel. Nun ist das Format mit Tommi Schmitt zurückgekehrt, konnte dabei aber keine guten Quoten einfahren. 200.000 Menschen sahen sich die Late Night beim Spartensender an. Der Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,0 Prozent - das ist ein Tiefstwert für "Studio Schmitt". Beim Gesamtpublikum waren nur 0,8 Prozent drin. Grund für die überschaubaren Werte ist vielleicht auch die Tatsache, dass die Late Night auf einem anderen Sendeplatz als noch zwischen April und Juni zu sehen war. Ging es damals meist um 22:15 Uhr los, legte man am Donnerstag rund 40 Minuten früher los.

Zur besten Sendezeit lief es für ZDFneo noch besser: Zwei Folgen von "Monk" erreichten 560.000 bzw. 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt hatte das rund 2,0 Prozent Marktanteil zur Folge, beim jungen Publikum wurden 2,0 und 1,8 Prozent gemessen. Am Ende des Tages landete ZDFneo bei einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 1,9 Prozent und musste sich damit auch ZDFinfo deutlich geschlagen geben. Der Schwestersender erreichte bessere 2,4 Prozent. Insgesamt lag ZDFneo (2,4 Prozent) vor ZDFinfo (2,1 Prozent).

Recht zufrieden sein kann man unterdessen bei Nitro, der Sender erzielte mit dem Rückspiel von Union Berlin gegen Kuopion PS in der Conference-League-Quali gute Quoten. 590.000 Menschen sahen sich das Match in Halbzeit eins an, 690.000 waren es in der zweiten Halbzeit. Die Marktanteile beim jungen Publikum lagen bei 2,0 und 2,7 Prozent. Auch beim Gesamtpublikum lag der Sender bei konstant mehr als 2,0 Prozent. Nun stehen die Köpenicker in der Gruppenphase der neuen Conference League - auch hier werden alle Spiele bei TVNow, Nitro oder RTL zu sehen sein (DWDL.de berichtete).

Schlecht verlief der Abend für One: Beim ARD-Spartensender war die gesamte erste Staffel der deutsch-französischen Serie "Parlament" zu sehen. Alle zehn Folgen erreichten aber weniger als 100.000 Zuschauer, beim Gesamtpublikum waren maximal 0,2 Prozent Marktanteil drin. Viel wichtiger als die TV-Quoten dürfte in diesem Fall aber die Tatsache sein, dass die Serie durch die Ausstrahlung nun wieder in der Mediathek zum Abruf bereitsteht. Eine zweite Staffel von "Parlament" wird derzeit bereits gedreht.