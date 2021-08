In den vergangenen Jahren hat sich das ZDF als unangefochtener Marktführer im deutschen Fernsehen etabliert. Inzwischen können sich die Mainzer auch mal einen schlechten Abend leisten, am Ende stehen sie in den Tagescharts meist doch ganz oben. Am Donnerstag war das anders: Das Erste war mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,4 Prozent der erfolgreichste Sender, das ZDF kam auf Platz zwei ins Ziel und erreichte 12,5 Prozent.

Das starke Abschneiden des Ersten ist vor allem auf die Primetime zurückzuführen. Eine Wiederholung des "Zürich-Krimis" erreichte 5,57 Millionen Menschen, nur die "Tagesschau" hatte am Donnerstag noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Marktanteil in Höhe von 21,4 Prozent dominierte der Krimi der Primetime. Das ZDF hatte zu dieser Zeit Probleme: Mit der Erstausstrahlung der Komödie "Immer der Nase nach" unterhielt man nur 2,67 Millionen Menschen, das hatte 10,3 Prozent zur Folge.

Im Ersten kam "Kontraste" später noch auf knapp drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was ebenfalls für gute 12,8 Prozent Marktanteil reichte. Die "Tagesthemen" kamen auf 13,8 Prozent und am späten Abend ließ "Extra 3" einmal mehr aufhorchen. Die Satire-Sendung war schon in den vergangenen Wochen extrem stark unterwegs - und hat das nun noch einmal bestätigt. 1,82 Millionen Menschen sorgten hier für 12,7 Prozent Marktanteil - und beim jungen Publikum sah es noch besser aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte Christian Ehring tolle 13,0 Prozent Marktanteil.

Auch im ZDF verlief der restliche Abend besser. Das "heute journal" sorgte um 21:55 Uhr für einen kräftigen Einschaltimpuls, 3,69 Millionen Menschen sahen zu und auch Illner und Lanz erreichten später noch gute Quoten. Der Grund für die Tatsache, dass die Mainzer am Ende hinter dem Ersten landeten, ist an anderer Stelle zu suchen - im Tagesprogramm. Dort war man nämlich schwächer als sonst unterwegs, weil man einerseits die Paralympics übertrug und auch die Deutschland Tour sendete. Damit waren aber über Stunden hinweg nur einstellige Marktanteile drin, was auch die Tageswerte des ZDF nach unten zog.