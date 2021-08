Der rasante Fall der US-Serie "The Good Doctor" im deutschen Fernsehen geht weiter. Nachdem die erste Staffel im Schnitt noch mehr als neuneinhalb Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte, sah es danach immer schlechter aus. An diesem Freitag hat die Serie neue Tiefpunkte aufgestellt: Nur 530.000 Menschen interessierten sich für die erste Folge des Abends, 2,8 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Beides sind Tiefstwerte. Folge zwei brachte es danach auf nicht viel bessere 3,4 Prozent, die Reichweite lag bei 570.000.

Sogar Kabel Eins, das freitags auf Wiederholungen von "Criminal Minds" setzt, hatte mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Folge eins kam beim Sender auf 590.000 Menschen, Folge zwei auf 700.000. Zufrieden sein kann man damit in Unterföhring allerdings nicht, die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei überschaubaren 2,5 und 4,0 Prozent.

Deutlich besser lief es am Abend für RTLzwei, wo man mit "Stirb langsam 4.0" 1,27 Millionen Menschen vor den TV-Geräten versammelte, in der Zielgruppe erreichte der Sender damit 6,9 Prozent. Allerdings war der Film einer der ganz wenigen Highlights von RTLzwei am gesamten Tag, in der Endabrechnung lag man bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 3,9 Prozent. Auch die Nachmittagssendung "Workout" zeigte noch einmal, wieso sie in der kommenden Woche vorzeitig beendet wird: Mit nur 1,6 Prozent riss sie ein riesiges Loch zwischen 15 und 16 Uhr.

Ein erfolgreicher Tag war es dagegen für Tele 5, der kleine Spartensender beendete den Freitag mit 1,8 Prozent Marktanteil. Mit dem Film "Idiocracy" erreichte man zur besten Sendezeit 2,7 Prozent, 430.000 Menschen sahen zu. Danach strahlte man die 125. Folge von "SchleFaz" aus. Zunächst blickten Oliver Kalkofe und Peter Rütten auf ihre größten Pannen zurück, das wollten noch 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, 1,7 Prozent Marktanteil waren die Folge. Der anschließende "SchleFaz"-Film "Disco Godfather" kam noch auf 1,8 Prozent.