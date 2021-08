Dass das ZDF am Freitag unangefochtener Marktführer war, haben die Mainzer auch zwei starken Krimi-Rückkehrern in der Primetime zu verdanken. "Ein Fall für zwei" kam zum Auftakt in die neue Staffel auf 5,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, kein anderes Format erreichte am Freitag eine höhere Reichweite. Damit lag man auch ein gutes Stück über dem Schnitt der letzten Staffel, damals sahen etwas mehr als viereinhalb Millionen Menschen zu.

Zum Staffelauftakt erreichte "Ein Fall für zwei" am Freitag jedenfalls sehr starke 19,7 Prozent Marktanteil und auch beim jungen Publikum war die Serie gefragt. 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 9,3 Prozent. Damit lief es in der Primetime beim jungen Publikum nur für RTL und Sat.1 noch etwas besser. "SOKO Leipzig" erreichte im Anschluss 4,47 Millionen Zuschauende und 17,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Serie auf 7,0 Prozent.

Auch das "heute journal" erzielte nach den Serien noch gute Quoten, danach fiel das ZDF aber in ein Loch. Die letzte Ausgabe von "Queens of Comedy" musste sich mit schwachen 4,7 Prozent begnügen, lediglich 820.000 Menschen sahen sich die Sketch-Comedy an. Mit im Schnitt etwas mehr als einer Million Menschen, die die Folgen sahen, und 6,1 Prozent Marktanteil war die Reihe in den zurückliegenden Wochen kein Erfolg und schon gar kein "heute show"-Ersatz.

Die meistgesehene Sendung im Ersten war am Freitag die "Tagesschau" mit 4,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Den Afghanistan-"Brennpunkt" danach sahen noch 3,54 Millionen. 18,7 und 14,0 Prozent Marktanteil holten die beiden Sendungen damit insgesamt. Mit der Wiederholung der Komödie "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" war danach nur noch weniger drin, gegen die ZDF-Krimis hatte der Film keine Chance. 2,98 Millionen Menschen sorgten für 11,6 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum tat sich der Streifen mit 5,3 Prozent extrem schwer.