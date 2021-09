"Beauty & The Nerd" hat am Donnerstag einen neuen Tiefstwert erreicht. 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die neueste Ausgabe der ProSieben-Show an, das hatte 8,3 Prozent Marktanteil zur Folge. Der bisherige Tiefstwert wurde damit um rund zwei Prozentpunkte unterboten, bislang hielt sich "Beauty & The Nerd" immer im zweistelligen Bereich, wenn auch teilweise nur knapp. Grund für den deutlichen Rückschlag ist wohl nicht zuletzt auch das starke Gegenprogramm - insbesondere bei RTL.

780.000 Menschen schalteten insgesamt ein, damit ist das Format übrigens knapp an einem Tiefstwert vorbeigeschrammt. Vor drei Wochen sahen schon einmal noch weniger zu. In jedem Fall bleibt die Sendung in diesem Jahr, anders als noch 2020, recht deutlich unter der Millionen-Marke hängen. "red." tat sich am Donnerstag übrigens noch schwerer und kam im Anschluss nur auf 5,8 Prozent Marktanteil.

Richtig schlecht lief es am Donnerstag außerdem für Sat.1: Zwei alte Folgen von "Navy CIS" erzielten ab 20:15 Uhr nur 5,5 und 4,4 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Wiederholungen erreichten danach 6,0 und 7,9 Prozent. Zu Beginn des Abends lag Sat.1 damit auf einem Niveau mit Kabel Eins, wo eine Wiederholung von "Rosins Restaurants" auf 4,9 Prozent kam. 620.000 Menschen sahen zu.

Zufriedener sein kann man da schon bei RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" 610.000 Menschen unterhielt, es damit in der Zielgruppe aber auf 6,0 Prozent brachte. "Love Island" konnte davon aber nur bedingt profitieren und bescherte dem Sender am späten Abend 5,3 Prozent. Am Nachmittag hatte "Daniela Katzenberger - natürlich blond" derweil Probleme. Die Sendung, die RTLzwei ins Programm nahm, weil die Fitness-Soap "Workout" vollkommen versagte, lag bei ebenfalls nur 2,3 Prozent.