am 04.09.2021 - 08:42 Uhr

Bevor sich Oliver Welke in der kommenden Woche aus der Sommerpause zurückmeldet, war am Freitagabend im ZDF schon mal eine Spezial-Ausgabe der "heute-show" mit Fabian Köster und Lutz van der Horst zu sehen - und die stieß insbesondere beim jungen Publikum auf großes Interesse. Während am späten Abend insgesamt 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten und für einen überzeugenden Marktanteil von 15,2 Prozent sorgten, gab's bei den 14- bis 49-Jährigen mit 860.000 Zuschauenden sowie 17,8 Prozent Marktanteil sogar den Tagessieg.

Im Windschatten der "heute-show" meldete sich zudem Jan Böhmermann erfolgreich zurück: Dort sorgten 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für 13,1 Prozent Marktanteil. Dass es beim Gesamtpublikum mit nur 1,24 Millionen Zuschauenden allerdings den bislang mit Abstand schwächsten Wert gab, dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die regulären "heute-show"-Ausgaben in der Vergangenheit für noch mehr Rückenwind sorgten. Bisher hatte sich das "ZDF Magazin Royale" stets über der Zwei-Millionen-Marke gehalten.

Starke Quoten verzeichnete das ZDF unterdessen auch schon zu Beginn des Abends, allen voran mit "Ein Fall für zwei". 4,64 Millionen Menschen machten die Krimiserie zur meistgesehenen Sendung des Tages und verhalfen dem Sender um 20:15 Uhr zu einem hervorragenden Marktanteil von 19,8 Prozent, ehe "SOKO Leipzig" noch 4,30 Millionen vor dem Fernseher hielt. Ebenfalls bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen schnitt "Ein Fall für zwei" mit 10,6 Prozent Marktanteil so stark ab wie noch nie seit Beginn der Neuauflage.

Das Erste kam dagegen mit der "Eifelpraxis" nicht an, hielt sich mit 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,2 Prozent Marktanteil aber ebenfalls gut im Rennen. Die "Tagesthemen" kamen danach noch auf 3,04 Millionen Personen und setzten sich damit knapp gegen das "heute-journal" durch, das eine Viertelspäter auf durchschnittlich 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Beim anschließenden "Politbarometer" waren knapp mehr als drei Millionen dabei.