Für gewöhnlich gehört der Sonntag zu den eher schwächeren Tagen von RTL. Diesmal war das allerdings anders: Der Kölner Sender hat dank der Nationalmannschaft nämlich gleich die doppelte Marktführerschaft eingefahren - mit 10,9 Prozent lag RTL beim Gesamtpublikum ebenso vorne wie in der Zielgruppe, wo sogar 13,8 Prozent drin waren. So verfolgten schon die erste Halbzeit des Länderspiels zwischen Deutschland und Armenien im Schnitt 6,97 Millionen Fans, in der zweeiten Hälfte waren schließlich 7,24 Millionen dabei.

Während die Marktanteile beim Gesamtpublikum zunächst 23,1 Prozent und dann 29,0 Prozent betrugen, bewegte sich das Tor-Festival der DFB-Elf bei den 14- bis 49-Jährigen sogar oberhalb der Marktanteile von 30 Prozent. Interessant: Hier war es die erste Halbzeit, die mehr Menschen vor den Fernseher lockte. 2,36 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 30,2 Prozent Marktanteil, ehe die Reichweite während der zweiten Hälfte auf 2,06 Millionen 14- bis 49-Jährige zurückging. Der Marktanteil fiel mit 31,2 Prozent trotzdem noch ein bisschen höher aus.

Der "Polizeiruf 110" hatte im Ersten unterdessen das Nachsehen, schlug sich mit 5,46 Millionen Zuschauenden sowie 18,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, gemessen an der Konkurrenz, aber trotzdem gut. Im ZDF zählte ein "Rosamunde Pilcher"-Film parallel dazu im Schnitt 4,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 21:45 Uhr ging es jedoch für beide öffentlich-rechtliche Sender nach unten: Sowohl "Anne Will" als auch das "heute-journal" hielten sich bei kaum mehr als zehn Prozent Marktanteil, die Übertragung von La Traviata aus Verona kam im ZDF später sogar nicht über 870.000 Klassik-Fans hinaus, die 4,8 Prozent Marktanteil entsprachen.

RTL punktete dagegen auch vor und nach dem Spiel: 16,6 Prozent Marktanteil waren in der Zielgruppe schon um 20:15 Uhr drin, die Analysen und Interviews kamen später noch auf 15,6 Prozent sowie insgesamt 2,20 Millionen Menschen. Tagsüber blieb der Sender jedoch über weite Strecken hinweg einstellig, so auch beim Staffel-Finale von "Snackmasters", das sich am Vorabend mit nur 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schwach verabschiedete.