Mit durchschnittlich 5,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die am Mittwochabend zur besten Sendezeit live gezeigte Ausgabe von "Aktenzeichen XY" im Zweiten erneut ein absoluter Erfolg. Das von Rudi Cerne moderierte Format punktete mit 19,6 Prozent Marktanteil insgesamt und 15,4 Prozent bei den Jungen. In beiden Fällen war der Sendung somit die Spitzenposition im Timeslot sicher. Von den starken Werten profitierte letztlich auch das nachfolgende "heute journal", das sich im Schnitt 4,33 Millionen Personen nicht entgehen lassen wollten. 18,6 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge.





Einen Erfolg feierte unterdessen auch One am Mittwoch. Der ARD-Spartensender kann höhere Reichweiten vorweisen als zahlreiche Privatsender, darunter Sat.1, ProSieben oder Vox. Ab 20:15 Uhr lief dort "Agatha Christies Marple" und erreichte im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauende. Das entsprach einer Quote von 3,9 Prozent. Bei den jungen Leuten lag die gemessene Quote bei guten 1,1 Prozent. Im Gesamtmarkt erreichte One am Mittwoch 1,9 Prozent Tagesmarktanteil. ZDFneo sendete ab 20.15 Uhr eine alte "Wilsberg"-Ausgabe und lockte damit 1,34 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Das entsprach einer Quote von genau fünf Prozent.