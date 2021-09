Während Das Erste und das ZDF am Sonntag mit ihrer Wahl-Berichterstattung dominiert haben und auch beim jungen Publikum die ersten beiden Plätze in den Tagescharts einnahmen, war eigentlich nur noch spannend, wessen Alternativprogramm am besten angenommen werden würde. RTL setzte ja auch auf viele Wahl-Sendungen, ging damit aber unter. Am Ende des Tages lagen ProSieben (7,2 Prozent) und Vox (7,1 Prozent) in der Zielgruppe nahezu gleichauf.

Beide Sender konnten sich vor allem am Abend über sehr gute Quoten freuen. ProSieben etwa unterhielt mit dem Film "Captain Marvel" 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, kein anderer Privatsender hatte am Sonntag mit irgendeiner Sendung eine höhere Reichweite. Trotz des großen Interesses an den Wahl-Sendungen von ARD und ZDF erreichte ProSieben damit 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,03 Millionen der Zuschauenden waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Bei Vox kam eine alte "Kitchen Impossible"-Ausgabe zur gleichen Zeit auf 750.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das hatte ebenfalls ziemlich gute 10,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Insgesamt sahen 1,43 Millionen Menschen die Folge, in der Tim Mälzer und Steffen Henssler gegeneinander antraten. "Prominent" erzielte am späten Abend dann aber nur noch 6,3 Prozent, bei ProSieben waren für "Thor" immerhin noch 8,6 Prozent drin.

Während es in der Primetime gut lief, hatten sowohl ProSieben als auch Vox in der Daytime aber durchaus Probleme. Die Wiederholung der "Job-Touristen" etwa brachte ProSieben am Nachmittag nur 4,3 Prozent, "Zervakis & Opdenhövel. Live." fiel danach sogar auf 3,5 Prozent. Und auch "taff weekend" (3,8 Prozent) und "Galileo Plus" (5,3 Prozent) taten sich gegen die starken Öffentlich-Rechtlichen schwer. Bei Vox erzielte ein "Criminal Intent"-Marathon zeitweise zwar zweistellige Marktanteile, ab der Mittagszeit waren aber meist nur Marktanteile knapp über vier Prozent drin. Auch "Auto Mobil" (3,8 Prozent) und die "Beet-Brüder" (4,5 Prozent) taten sich schwer. Am Ende waren Vox (5,5 Prozent) und ProSieben (4,3 Prozent) übrigens auch beim Gesamtpublikum erste Verfolger des Ersten und des ZDF.

Die meistgesehene Sendung, die nicht im Ersten oder im ZDF lief, kam aber übrigens vom WDR. Dort setzte man zur besten Sendezeit auf einen alten "Tatort" und verzeichnete damit eine satte Reichweite von 2,59 Millionen. Der bundesweite Marktanteil lag bei starken 8,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin noch 2,7 Prozent gemessen.