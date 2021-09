"Late Night Berlin" ist am Dienstagabend bei ProSieben nur haarscharf an einem neuen Allzeit-Quotentief vorbeigeschrammt. Die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf erreichte nur 5,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, der bisherige Tiefpunkt wurde im Mai 2020 aufgestellt und betrug 5,4 Prozent. 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten in dieser Woche ein, die Gesamtreichweite lag bei 310.000.

Auffällig ist die Schwäche von "Late Night Berlin" vor allem deshalb, weil ProSieben in der Primetime eigentlich gute Quoten erzielt hat. Bereits in den vergangenen Wochen holten die Filme dort solide Werte, "Wonder Woman" erreichte jetzt sogar 10,1 Prozent. 1,35 Millionen Menschen sahen zu. Davon konnte Klaas Heufer-Umlauf aber überhaupt nicht profitieren. Später versagte das in die Nacht verbannte "How Fake Is Your Love" noch mit 4,8 Prozent in der Zielgruppe.

In Sat.1 tut sich die Reportage-Reihe "Lebensretter hautnah" weiterhin schwer, am Dienstag reichte es nur zu 7,0 Prozent Marktanteil, damit lag Sat.1 zur besten Sendezeit auf einem Niveau mit Kabel Eins, das mit dem Film "Der Prinz aus Zamunda" ebenfalls auf diese 7,0 Prozent erzielte. Während Sat.1 insgesamt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, sahen sich 950.000 den Film an. Später am Abend fiel in Sat.1 die "Akte" noch auf 6,3 Prozent zurück, während sich Kabel Eins über gute 6,7 Prozent freuen konnte, die "Die besten Komödien aller Zeiten" holten.

Sat.1 blieb damit bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,8 Prozent hängen. Damit landete man knapp hinter dem ZDF (7,3 Prozent) und vor dem Ersten (6,5 Prozent). Kabel Eins erzielte 5,1 Prozent und ließ damit RTLzwei (4,7 Prozent) hinter sich. ProSieben war mit 8,0 Prozent immerhin erster RTL-Verfolger.