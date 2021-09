Weil man sich bei ProSieben dazu entschlossen hat, den Montagabend mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel zu bespielen, mussten die dort beheimateten US-Sitcoms weichen. Am Mittwoch sind nun "Young Sheldon" und "Simpsons" auf ihrem neuen Sendeplatz gestartet - das Ergebnis ist aber noch ausbaufähig. So holten zwei neue "Young Sheldon"-Folgen im Schnitt nur 8,8 und 9,4 Prozent Marktanteil. Die Reichweite lag bei knapp weniger als einer Million.

"Young Sheldon" lag damit ungefähr auf dem Niveau, das auch die bereits ausgestrahlten Folgen von Staffel vier am Montagabend erzielt haben. Von einstigen Werten im zweistelligen Bereich ist man inzwischen aber relativ weit entfernt. Die größeren Probleme machen ProSieben aber ohnehin nach wie vor die "Simpsons". Nur 720.000 Menschen sahen sich die neue Folge an, in der Zielgruppe hatte das 7,6 Prozent Marktanteil zur Folge. Eine Wiederholung kam danach noch auf 8,7 Prozent. Und auch mit alten "Big Bang Theory"-Episoden blieb man danach im einstelligen Bereich hängen.

Mit dem Primetime-Sieg hatte ProSieben am Mittwoch jedenfalls nichts zu tun. Der ging in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen an "Mario Barth deckt auf" bei RTL. 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse und bescherten dem Sender so gute 13,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt spielte RTL mit einer Reichweite von 2,31 Millionen sowieso in einer anderen Liga als ProSieben.

Durch den guten Vorlauf erreichte "RTL Direkt" den zweiten Tag in Folge einen zweistelligen Marktanteil - auch wenn es am Mittwoch mit 10,0 Prozent äußert knapp war. 1,53 Millionen Menschen sahen die Nachrichtensendung mit Jan Hofer. Die "Tagesthemen" kamen zur gleichen Zeit auf zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren für Das Erste aber nur 6,7 Prozent drin. Bei RTL tat sich später dann aber "Stern TV" vergleichsweise schwer und kam nur auf 9,8 Prozent Marktanteil.

Mit 11,4 Prozent Tagesmarktanteil war RTL am Mittwoch der erfolgreichste Sender, ProSieben brachte es auf Platz zwei auf 8,7 Prozent. Für ProSieben ist das ein vergleichsweise guter Wert - dem Sender droht aktuell der schlechteste Saisonstart seit 20 Jahren (DWDL.de berichtete). Möglich wurde der Wert am Mittwoch auch durch die starke Daytime: "Taff" erzielte tolle 15,1 Prozent, davor lag auch "The Big Bang Theory" auf diesem Niveau. Aber auch "Simpsons" und "Galileo" erreichten am Vorabend mehr als 10 Prozent.