Mit weniger als 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "The Taste" in den zurückliegenden Jahren kein Erfolg für Sat.1 gewesen. In diesem Jahr fahren die Quoten der Kochshow Achterbahn: Zum Start holte "The Taste" mehr als 10 Prozent, in den beiden Wochen danach waren nur 8,7 und 7,9 Prozent drin und vor sieben Tagen sah es dann mit 10,9 Prozent wieder sehr gut aus. Nun ging der Marktanteil zwar wieder etwas zurück, mit 9,4 Prozent lag die Show am Mittwoch aber im grünen Bereich.

Nach etwa der Hälfte der Staffel liegt "The Taste" nun recht deutlich über den Werten der vergangenen Jahre. 1,19 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe am Mittwoch an. Überhaupt nicht funktioniert dagegen aber "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown", das Sat.1 im Anschluss an die Kochshow zeigte. Die Reichweite sackte am späten Abend auf 370.000 ab und der Zielgruppen-Marktanteil fiel auf 6,1 Prozent.

Sehr schwer tut sich in Woche zwei unterdessen die Doku-Reihe "Erste Hilfe, letzte Rettung - Sanis in Ausbildung" von RTLzwei. Zwar konnte man einige Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen, mit einer Reichweite von 660.000 kann man aber nicht zufrieden sein. Auch der Marktanteil beim jungen Publikum blieb mit 4,8 Prozent äußerst blass. Die "Pop-Giganten" lagen danach bei nicht viel besseren 4,9 Prozent. Für etwas Linderung am Nachmittag hat unterdessen "Armes Deutschland" gesorgt, am Mittwoch waren aber auch für die Doku-Reihe nur 3,7 Prozent drin. Damit lief es aber zumindest besser als für die Influencer-Soap "Echt Fame", die zuletzt nur rund 1,0 Prozent erzielte.

Und dann noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo Nitro mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent der erfolgreichste Sender war. Mit 1,9 Prozent war aber auch Comedy Central am Mittwoch ziemlich stark unterwegs. So kam "South Park" ab 20:30 Uhr sogar auf 2,2 Prozent, am späteren Abend erreichten dann auch "Bob’s Burgers" und "Modern Family" noch Marktanteile deutlich oberhalb des Senderschnitts, der bei etwa 1,1 Prozent liegt.