Auch an diesem Montag deklassierte Vox mit der "Höhle der Löwen" die Konkurrenz in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wieder regelrecht: 1,12 Millionen Zuschauer aus dieser Altersgruppe sorgten für einen hervorragenden Marktanteil von 17,8 Prozent - was mehr als doppelt so viel war wie beim stärksten Verfolger, dem "RTL Spezial: Häme, Hetze, Hass", das es auf 8,1 Prozent Marktanteil brachte. Der Marktanteil war damit der höchste dieser Staffel, sondern übertraf auch den Höchstwert der Frühjahrsstaffel (im Vergleich jeweils nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung). Auch die Gesamt-Reichweite kletterte weiter auf 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Immerhin 900.000 Leute blieben im Anschluss auch bei "Prominent!" dran, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 13,0 Prozent ebenfalls auf einem sehr guten Niveau und selbst die nächtlichen "Vox Nachrichten" wussten mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch zu überzeugen. Das sorgte auch dafür, dass Vox nicht nur Primetime-Sieger, sondern auch klarer Tagesmarktführer mit einem Tagesmarktanteil von 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurde. RTL blieb mit 8,6 Prozent klar dahinter, ProSieben und Sat.1 spielten mit 6,6 und 6,3 Prozent noch eine Etage tiefer.

Über die ProSieben-Probleme mit "Zervakis & Opdenhövel. Live" haben wir in einem eigenen Artikel schon berichtet, bei Sat.1 kann man zumindest konstatieren, dass die Verbannung des Finales von "The Biggest Loser - Family Power Couples" in den späten Abend einen positiven Effekt hatte. Die alternativ um 20:15 Uhr ausgestrahlten "111 ultimative Sportskanonen" erzielten mit 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest einen etwas höheren Wert als die Abnehm-Show, die zuletzt schon unter die 3-Prozent-Marke gefallen war. Die Verlegung in den späten Abend kostete die Sendung aber erwartungsgemäß weitere Zuschauer: Zum Finale fanden sich nur noch 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich für den Ausgang des "Biggest Loser"-Ablegers interessierten. Der Marktanteil war trotz geringerer Konkurrenz auch später am Abend mit 3,6 Prozent miserabel.

Doch zurück zu den Erfolgsgeschichten des Montagabends: Während beim jüngeren Publikum die Löwen dominierten, ging der Tagessieg beim Gesamtpublikum an den ZDF-Film "Zurück ans Meer", der 5,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 19,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 6,3 Prozent hingegen eher mäßig aus. Auch "Freies Land" konnte später am Abend mit 2,21 Millionen Zuschauenden und einem Gesamtmarktanteil von 14,8 Prozent überzeugen. Das Erste erreichte mit seiner Doku "Wildes Deutschland: Der Kaiserstuhl" um 20:15 Uhr 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil, "Hart aber fair" verfolgten im Anschluss noch 2,77 Millionen Menschen.