Seit der Rückkehr ins Programm vor wenigen Wochen tut sich "Late Night Berlin" im ProSieben-Programm ziemlich schwer. Der vorläufige Tiefpunkt ist am Dienstag erreicht worden: Nur noch 3,9 Prozent Marktanteil wurden in der Zielgruppe gemessen, der bisherige Tiefstwert wurde damit noch einmal um rund eineinhalb Prozentpunkte unterboten. Insgesamt sahen sich 330.000 Menschen die neueste Ausgabe der Late-Night-Show von Klaas Heufer-Umlauf an - auch das wäre fast ein Allzeit-Tief gewesen.

Die schlechten Werte für "Late Night Berlin" sind auch deshalb überraschend, weil es für ProSieben davor eigentlich recht gut lief. "Independence Day: Wiederkehr" unterhielt zur besten Sendezeit 1,70 Millionen Menschen, 660.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe und sorgten so für gute 10,3 Prozent Marktanteil. Richtig bitter sah es für den Sender außerdem am späten Abend aus: Die vorletzte Ausgabe von "How Fake Is Your Love" erzielte nach "Late Night Berlin" nur noch 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einen Abend zum Vergessen erlebte unterdessen Vox: Die Doku "Mission Erde Spezial - Wie gut ist unser Wasser?" erreichte weniger als 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen sahen zu. Danach tat sich dann auch der Staffelstart von "Pia - Aus nächster Nähe" sehr schwer, die Reportage-Reihe blieb bei desaströsen 2,4 Prozent Marktanteil hängen.

Keine weiten Sprünge hat am Dienstag auch RTLzwei machen können. Eine neue Ausgabe von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" blieb bei 4,6 Prozent Marktanteil hängen, 800.000 Menschen sahen zu. Am späten Nachmittag tat sich die neue Soap "Waidendorf" dann erneut sehr schwer und kam nur auf 1,5 Prozent. Dafür konnte man sich danach auf die Serien aus Köln (5,0 Prozent) und Berlin (6,1 Prozent) verlassen. Ziemlich gute Quoten verzeichte am Dienstag übrigens Kabel Eins: "Zwei bärenstarke Typen" mit Bud Spencer und Terence Hill erreichten ab 20:15 Uhr sehr gute 8,1 Prozent Marktanteil, "Sie nannten ihn Mücke" steigerte sich danach noch auf starke 10,8 Prozent.