Am späten Sonntagabend feierte im ZDF die neue Serie "Spy City" ihre Premiere, doch das Interesse des TV-Publikums hielt sich ziemlich in Grenzen. Lediglich 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr ein, sodass der Marktanteil bei nur 8,6 Prozent lag. Am Vorprogramm lag es nicht: Das "heute-journal" hatte im Vorfeld nämlich noch 4,33 Millionen Menschen zum ZDF gelockt und überzeugende 15,9 Prozent Marktanteil erzielt. Beim jungen Publikum waren für das Nachrichtenmagazin ebenfalls richtig gute 10,0 Prozent.

"Spy City" konnte dagegen auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht glänzen: Gerade mal 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer der ersten Folge entstammten dieser Altersgruppe, sodass der Marktanteil hier letztlich bei ziemlich ernüchternden 3,3 Prozent lag. Besser lief es um 20:15 Uhr für die Herzkino-Reihe "Marie fängt Feuer", für unter anderem die gegen "Tatort" und "The Voice" unspektakuläre, aber einigermaßen solide 5,8 Prozent drin waren. Insgesamt war "Marie fängt Feuer" mit genau vier Millionen Zuschauenden zugleich der stärkste Krimi-Verfolger.

Im Ersten ging derweil nach dem "Tatort" nicht wie üblich Anne Will auf Sendung, sondern die Krimireihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland", die den starken Vorlauf jedoch nicht vollends für sich nutzen wusste. 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,1 Prozent Marktanteil sind dennoch ein gutes Ergebnis. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren jedoch nur 5,1 Prozent drin - der "Tatort" hatte im Vorfeld noch einen fast fünf Mal so hohen Wert eingefahren.

Die Ergebnisse in der Primetime reichten allerdings am Ende, um dem Ersten am Sonntag zur Marktführerschaft bei Jung und Alt zu verhelfen. Das ZDF folgte beim Gesamtpublikum auf dem zweiten Rang, konnte aber insbesondere am Vorabend auch bei den Jüngeren punkten. Auf 10,1 Prozent Marktanteil brachten es die "heute"-Nachrichten um 19 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Berlin direkt" noch 9,7 Prozent erzielte. Und auch Mai Thi Nguyen-Kim überzeugte danach bei "Terra X": Auf 8,8 Prozent brachte es ihre "Wunderwelt Chemie" um 19:30 Uhr, insgesamt sahen 3,76 Millionen Leute zu.