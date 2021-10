am 21.10.2021 - 08:55 Uhr

Um Platz für die Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus zu schaffen, zog RTL die Ausstrahlung der eigentlich für heute geplanten Folge des "Sommerhaus der Stars" kurzerhand auf den Mittwochabend vor und zeigte sie im Anschluss an "RTL direkt" - eine Programmierung also, wie man sie dienstags ohnehin regelmäßig im Programm hat.

Das "Sommerhaus" sorgte dabei zunächst für gewohnt gute Quoten: 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr im Schnitt zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 14,1 Prozent genauso hoch wie auch am Mittwoch der vergangenen Woche. Nach "RTL direkt" waren im Schnitt noch 1,64 Millionen Personen vor dem Fernseher dabei, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog hier weiter auf nun 16,2 Prozent an - das war zwar der beste Wert dieser Staffel, er ist aber natürlich nicht mit den 20:15-Uhr-Sendungen zu vergleichen, weil zu später Stunde insgesamt weniger Menschen fernsehen. Auch über den gesamten Abend gesehen war es aber aus Marktanteils-Sicht der bislang erfolgreichste "Sommerhaus"-Tag dieser Staffel. Das verkürzte "Stern TV" um 23:30 Uhr erreichte noch 13,5 Prozent Marktanteil.

Profitiert hat von der Sandwich-Lage zwischen den "Sommerhaus"-Ausgaben natürlich wieder "RTL direkt". Mit 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erklomm das Nachrichtenmagazin einen neuen Bestwert, insgesamt sahen sich 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an. Nur zwei Ausgaben im August erreichten noch eine geringfügig höhere Reichweite. Es bleibt aber festzuhalten, dass der Erfolg von "RTL direkt" sehr stark vom Programmumfeld abhängt, am Montag etwa lag die Sendung bei nur 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, am Donnerstag der vergangenen Woche wurden 7,3 Prozent erzielt. Dienstags und Mittwochs ist die Sendung jetzt aber schon seit Ende September stets im zweistelligen Marktanteils-Bereich gelandet.

Noch ein Blick auf den neu gestalteten Nachmittag: Am Mittwoch lag "Wunderbar anders wohnen" dort bei 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Aufschwung vom Dienstag hat sich also zunächst nicht fortgesetzt. Dort hatte es nach dem enttäuschenden Auftakt mit weniger als 5 Prozent Marktanteil für immerhin 7,8 Prozent gereicht. "Martin Rütter - Die Welpen kommen" holte danach 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "RTL aktuell" um 16:45 Uhr, "Explosiv Stories" und "Unter uns" bleiben mit Marktanteilen zwischen 5,0 und 6,9 Prozent ebenfalls wieder schwach.