"Die Zeit" und "Der Spiegel" blieben wie schon bei den letzten IVW-Erhebungen auch im 3. Quartal wieder die großen Gewinner: Die Gesamt-Auflage der "Zeit" lag 10,4 Prozent über dem Vorjahreswert bei rund 588.000, der "Spiegel" legte um 6,3 Prozent auf knapp 696.000 zu. Bei beiden ist es aber nicht so, dass die Print-Auflage durch die Decke gehen würde, es sind die Digital-Abos, die hier voll in die Auflage mit eingerechnet werden. Bei der "Zeit" liegt die Zahl der Digital-Abos um 46,7 Prozent über dem Vorjahr, beim "Spiegel" um 51,7 Prozent. Insgesamt machen die Digital-Abos beim "Spiegel" nun schon 30 Prozent der Gesamt-Abos aus.

Neben diesen beiden Titeln finden sich ansonsten nur zwei weitere Gewinner: Die "Landlust", die ihre Auflage um 3,1 Prozent steigern konnte, sowie das Konglomerat aus Programmie-Billigheimern, zusammengefasst als "Nur TV Plus". Dahinter verbergen sich neben "nur TV" auch noch "TV Sudoku" und "TV Clever". Zusammen bringen sie es inzwischen auf die sehr stattliche Auflage von knapp 830.000 Exemplaren. Marktführer im Programmie-Bereich bleibt "TV 14", dessen Auflage allerdings um 6,6 Prozent auf 1,66 Millionen sinkt. "TV Digital" ist inzwischen kein Auflagen-Millionär mehr und liegt 7,8 Prozent im Minus bei rund 982.000 verkauften Exemplaren. Besondes stark ist der Abwärtstrend unter den größeren Titeln bei "TV Movie" mit -10 Prozent.

in Prozent TV 14 1.660.210 1.778.270 -118.060 -6,6 % Bild 1.116.139 1.183.392 -67.253 -5,7 % TV Digital 981.938 1.064.888 -82.950 -7,8 % Nur TV Plus 829.786 825.444 +4.342 +0,5 % Hörzu 807.642 860.901 -53.259 -6,2 % TV Direkt 784.994 823.546 -38.552 -4,7 % Landlust 763.042 740.388 +22.654 +3,1 % Der Spiegel 695.910 654.484 +41.426 +6,3 % Bild Am Sonntag 675.192 680.825 -5.633 -0,8 % TV Movie 671.308 745.592 -74.284 -10,0 % Die Zeit 588.020 532.453 +55.567 +10,4 % TV Spielfilm 577.673 627.998 -50.325 -8,0 % Auf Einen Blick 575.159 628.769 -53.610 -8,5 % TV Pur 566.158 571.894 -5.736 -1,0 % Freizeit Revue 508.042 549.354 -41.312 -7,5 %

Quelle: IVW / eigene Berechnungen

"Bild" konnte im 2. Quartal noch eine annähernd stabile Auflage vermelden, nachdem dort die Verkaufszahlen ja lange im freien Fall war. Zu verdanken war das aber auch einem Corona-Effekt: Im Jahr war das Minus überdurchschnittlich groß ausgefallen, weil im Lockdown deutlich weniger Leute am Kiosk eine "Bild" mitnahmen, etwa auf dem Weg zur Arbeit. Diesmal ist das Auflagen-Minus bei "Bild" mit -5,7 Prozent schon wieder spürbar, wenn auch noch nicht wieder so groß wie man das vor dem Corona-Effekt schon gewohnt war. Betrachtet man nur die harte Auflage, dann liegt das Minus sogar bei 8,5 Prozent, hier wackelt inzwischen die Millionen-Marke.

Einen Sondereffekt gibt es bei "Welt" und "Welt am Sonntag". Springer hatte hier ja das Angebot umgestellt, die "Welt" ist nun dünner und erscheint nur noch montags bis freitags, die "Welt am Sonntag" dafür zusätzlich schon samstags und sonntags nochmal mit einer aktualisierten Ausgabe. Bei der "WamS" sorgt der zusätzliche Tag wie erwartet für eine steigende Auflage. Das Plus der verkauften Auflage liegt zwar bei überschaubaren 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, betrachtet man nur die harte Auflage aus Abo und Einzelverkauf, dann ging's aber sogar um 16,8 Prozent nach oben. Dabei sind es vor allem die Abos, die hier zulegten. "Die Welt" verlor im Gegenzug deutlich im Abo-Bereich, was zu einem Rückgang bei der harten Auflage um 17 Prozent im Jahresvergleich führte, obwohl die Einzelverkäufe sogar deutlich anzogen - sie fallen mit 7.334 aber weiter kaum ins Gewicht. Die Gesamt-Auflage lag minimal über dem Vorjahreswert.

Quelle: IVW / eigene Berechnungen

Während sich die "Landlust" wieder auf Wachstumskurs befindet, gab es für das nur zweimonatlich erscheinende "Liebes Land" aus dem Klambt-Verlag einen erstaunlichen Auflagen-Einbruch von 67,8 Prozent. Auch die "Land Idee" verlor 8,1 Prozent ihrer Auflage, "Mein schöner Garten", "Mein schönes Land", "Wohnen & Garten" oder "Schöner Wohnen" verzeichneten größere Abschläge. Nachdem die Deutschen Lockdown-bedingt ja lange vor allem auf die eigenen vier Wände starrten, herrscht nun vielleicht auch einfach wieder etwas mehr Fernweh. Auch Boulevard-Titel wie "Freizeitwoche", "Freizeit Revue" und "Freizeitspass" müssen diesmal größere Auflagen-Rückgänge hinnehmen.

Einen ganz massiven Abschlag gab's für die "Bravo", deren Auflage im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent einbrach und nun nur noch bei rund 64.000 liegt, noch etwas stärker ging es für "Bravo Girl" runter. Die Zeit, in der sich die Auflage stabilisiert hatte, scheint aktuell also schon wieder vorbei.

in Prozent TV 14 1.660.210 1.778.270 -118.060 -6,6 % TV Digital 981.938 1.064.888 -82.950 -7,8 % TV Movie 671.308 745.592 -74.284 -10,0 % Bild Der Frau 494.921 562.936 -68.015 -12,1 % Bild 1.116.139 1.183.392 -67.253 -5,7 % Auf Einen Blick 575.159 628.769 -53.610 -8,5 % Hörzu 807.642 860.901 -53.259 -6,2 % TV Spielfilm 577.673 627.998 -50.325 -8,0 % Schöne Welt 102.539 151.273 -48.734 -32,2 % Liebes Land Die Beste Art Zu 22.302 69.213 -46.911 -67,8 % Freizeit Spass 263.681 305.759 -42.078 -13,8 % Freizeitwoche 317.480 358.918 -41.438 -11,5 % Freizeit Revue 508.042 549.354 -41.312 -7,5 % TV Direkt 784.994 823.546 -38.552 -4,7 % Glamour 349.069 386.198 -37.129 -9,6 %

Quelle: IVW / eigene Berechnungen

