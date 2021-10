Mit jeweils mehr als 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "Ab ins Kloster" in den zurückliegenden zwei Jahren ein solider Erfolg für Kabel Eins gewesen. In diesem Jahr tat sich das Format allerdings merklich schwerer. Nun ging auch das Staffelfinale völlig unter. Nur 550.000 Menschen sahen sich die Jugendlichen bei ihrem Kloster-Besuch an, in der Zielgruppe hatte das 3,8 Prozent Marktanteil zur Folge. Der Staffelschnitt liegt damit dabei 3,7 Prozent.

Das "K1 Magazin" steigerte sich am späten Donnerstagabend immerhin noch auf 5,0 Prozent, konnte letztlich aber auch nicht mehr verhindern, dass der Tagesmarktanteil mit nur 3,6 Prozent äußerst dürftig ausfiel. RTLzwei kam auf 4,8 Prozent und hat das vor allem einer erfolgreichen Primetime zu verdanken. "Hartes Deutschland" erreichte zur besten Sendezeit nämlich 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 22:15 Uhr war der Erfolg dann aber schnell verflogen: Eine alte Folge von "Das Messie-Team" fiel auf 4,7 Prozent.

Spannend ist auch ein Blick auf die Daytime von RTLzwei. Die um 17 Uhr gezeigte Ausgabe von "Armes Deutschland" erreichte gute 5,6 Prozent Marktanteil, die Situation auf diesem Sendeplatz hat sich durch das "Waidendorf"-Aus wieder etwas gebessert. Trotz des recht guten Vorlaufs tat sich "Köln 50667" mit 4,0 Prozent ziemlich schwer, "Berlin - Tag & Nacht" kam im Anschluss noch auf 5,1 Prozent.

Vox unterhielt unterdessen zur besten Sendezeit mit "Stirb langsam: Jetzt erst recht" 1,16 Millionen Menschen, davon waren aber nur 400.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. Später zeigte man noch den Bond-Film "Skyfall", der bis weit Mitternacht ging. 9,3 Prozent Marktanteil wurden damit gemessen.