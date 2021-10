Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Nach der ersten "Terra X"-Reihe im ZDF startete am vergangenen Woche mit "Maithink X" auch die neue ZDFneo-Sendung mit der vom WDR zu den Mainzern gewechselten Mai Thi Nguyen-Kim. Die Quoten der linearen Ausstrahlung waren wenig spektakulär, aber ordentlich. Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten, die auch die zeitversetzte Nutzung innerhalb von drei Tagen nach der Ausstrahlung auf klasischem Wege berücksichtigt, sieht es nun vor allem beim jungen Publikum sogar richtig gut aus.

So verdoppelte sich die Reichweite in der jungen Altersgruppe in etwa, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog im Nachhinein noch um 1,2 Prozentpunkte auf nun 2,7 Prozent an, womit die Sendung nun deutlich über dem Senderschnitt von zuletzt 1,9 Prozent liegt. Das zusätzliche Publikum fand die Sendung tatsächlich fast ausschließlich bei den Unter-50-Jährigen, beim Gesamtpublikum erhöhte sich der Marktanteil daher nur leicht auf nun 1,5 Prozent. Erklärtes Ziel ist es aber ja, das junge Publikum mit der Sendung anzusprechen, was offenbar gelang.

Auch eine andere Sendung vom späten Sonntagabend erhielt durch zeitversetzte Nutzung noch einen ordentlichen Nachschlag: Der Auftakt von "Bachelor in Paradise". Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde nachträglich noch um 1,2 Prozentpunkte nach oben korrigiert - doch auch mit 6,3 Prozent kann man bei RTL natürlich in keinem Fall zufrieden sein. RTL hat hier ohnehin bereits reagiert und zeigt die weiteren Folgen erst nach Mitternacht.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 22.10.

22:28 4,76

(+0,89) 20,8%

(+2,7%p.) 1,34

(+0,49) 22,1%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 22.10.

23:03 2,00

(+0,32) 10,9%

(+1,2%p.) 0,87

(+0,27) 17,9%

(+4,3%p.) The Voice of Germany 21.10.

20:15 2,77

(+0,39) 10,2%

(+1,2%p.) 1,30

(+0,25) 19,4%

(+2,7%p.) Markus Lanz 21.10.

23:19 1,99

(+0,14) 18,2%

(+0,6%p.) 0,40

(+0,10) 13,6%

(+2,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 21.10.

18:48 2,37

(+0,19) 10,2%

(+0,7%p.) 0,34

(+0,10) 7,3%

(+2,0%p.) Markus Lanz 19.10.

22:44 2,19

(+0,16) 15,7%

(+0,8%p.) 0,40

(+0,08) 11,4%

(+1,7%p.) extra 3 21.10.

22:51 2,19

(+0,21) 13,6%

(+0,9%p.) 0,57

(+0,10) 13,5%

(+1,3%p.) Maithink X - Die Show 24.10.

22:19 0,35

(+0,09) 1,5%

(+0,3%p.) 0,18

(+0,09) 2,7%

(+1,2%p.) Bachelor in Paradise 24.10.

22:23 0,59

(+0,09) 3,9%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,06) 6,3%

(+1,2%p.) Die Rosenheim-Cops 19.10.

19:26 4,44

(+0,16) 17,0%

(+0,5%p.) 0,39

(+0,07) 6,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 18.10.-24.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ganz massiv war der Nachschlag für die Donnerstags-Ausgabe von "The Voice of Germany, die nach einem Plus von 2,7 Prozentpunkten nun mit einem Zielgruppen-Wert von 19,4 Prozent den bisherigen Staffelbestwert darstellt. Für die Sonntags-Ausgabe wird hingegen überraschend überhaupt kein Aufschlag ausgewiesen, hier ging der Marktanteil nachträglich sogar um 0,7 Prozentpunkte auf 12,0 Prozent zurück.

Insgesamt dominiert unterdessen einmal mehr das ZDF die Hitliste der Formate, die nach der endgültigen Gewichtung am meisten gegenüber den vorläufigen Zahlen zulegen konnte. Bei der "heute-show" stieg die Reichweite so noch um 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 4,76 Millionen, bei den Krimis "Friesland" und "Nord Nord Mord" ging's um 360.000 bzw. 350.000 nach oben, das "ZDF Magazin Royale" sammelte noch 320.000 weitere Leute ein.

Und dann fällt in der Liste auch noch "extra 3" auf. Das Satire-Magazin des Ersten steigerte seine Reichweite nachträglich noch um 210.000 auf 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das führte zu einem Marktanteil von 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - der beste Wert, den die Sendung je beim jungen Publikum erzielen konnte.

