In diesem Jahr präsentiert sich "extra 3" im Ersten als Quoten-Balsam für die geschundene Spätabendseele des Senders. Vor allem beim jungen Publikum sind immer wieder zweistellige Werte drin, so auch in dieser Woche. Die Sendung mit Christian Ehring verzeichnete 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem die "Tagesthemen" hier zuvor nur 7,6 Prozent erzielten. Insgesamt schalteten 1,65 Millionen Menschen die Satire-Sendung ein, das hatte 11,0 Prozent Marktanteil zur Folge.

Sehr gut funktioniert hat dann auch der Übergang zur Comedyshow "Sträter" von Torsten Sträter, die mit dem "extra 3"-Rückenwind sogar auf 13,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam. Bislang erzielte die Sendung in der Spitze hier lediglich 7,2 Prozent. Die 1,10 Millionen Gesamtzuschauenden sorgten für 11,2 Prozent. Den Tagessieg fuhr Das Erste in der Primetime derweil mit einem neuen "Charlotte Link"-Krimi ein, den 5,58 Millionen Menschen sehen wollten, damit erreichte der Sender starke 20,1 Prozent Marktanteil.

Der Krimi im Ersten konnte auch "Lena Lorenz" im ZDF auf Abstand halten, hier sahen 4,29 Millionen Menschen zu, was zu 15,4 Prozent Marktanteil führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die beiden Reihen nahezu gleichauf, nur 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer trennten Krimi und Drama - mit besserem Ausgang für "Charlotte Link". Am späten Abend überzeugte das ZDF dann noch mit Maybrit Illner und Markus Lanz, die mit ihren jeweiligen Talks weit über dem Senderschnitt lagen. Lanz holte auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,6 Prozent einen zweistelligen Wert.

Bei One feierte unterdessen das neue "Browser Ballett" seine Premiere. Nachdem man zuletzt zwei Folgen des Comedy-Formats testete, baute man es nun zur Sitcom um. Zumindest bei One war das aber kaum gefragt: Die beiden gezeigten Folgen erreichten 70.000 und 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit. Beim Gesamtpublikum wurden 0,3 Prozent Marktanteil gemessen, bei den Jüngeren waren 0,5 Prozent das Höchste der Gefühle. In den kommenden Tagen hat das "Browser Ballett" aber noch mehrere Chancen, Publikum einzusammeln. Am Samstag starten die neuen Folgen auch im Ersten, ab kommender Woche sind sie auch im NDR Fernsehen zu sehen - in der Mediathek gibt es das Format ohnehin zu sehen.