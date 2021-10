2,09 Millionen Menschen haben sich am Freitagabend die neueste Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" bei RTL angesehen, damit hat man sich wieder über die Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gerettet, nachdem die Show vor sieben Tagen leicht darunter gefallen war. 1,01 Millionen Zuschauende im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten außerdem für 17,0 Prozent Marktanteil, das ist der beste Wert der Mitte Oktober angelaufenen Staffel.

Für Sat.1 ist verlieren derweil nicht bitter - das wusste einst selbst Bobby Flitter. Dennoch wird man sich Gedanken machen müssen, weshalb die "Gegenteilshow" gegen die Ninjas so überhaupt nichts reißen kann. Im Vergleich zu den ersten beiden Wochen steigerte sich die Show zwar leicht auf eine Reichweite von 970.000, damit erzielte man aber auch nur 7,2 Prozent - 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Zielgruppe. Die noch schlechtere Nachricht für Sat.1: "Halbpension mit Schmitz" fiel danach auf 6,3 Prozent zurück, das ist der bislang schlechteste Wert des Formats. Bei RTL erreichte "Date or Drop" am späten Abend noch gute 13,5 Prozent.

Durch das starke Abendprogramm und den wie immer gut laufenden Vorabend erreichte RTL am Freitag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,7 Prozent. Das täuscht ein wenig darüber hinweg, wie groß die Probleme in der Daytime waren. "Punkt 12" erreichte nur 8,6 Prozent Marktanteil und "wunderbar anders wohnen" ging danach mit 5,2 Prozent komplett unter. Und auch "Martin Rütter - Die Welpen kommen" (4,8 Prozent), "RTL Aktuell" um 16:45 Uhr (6,1 Prozent), "Explosiv Stories" (5,9 Prozent), "Unter Uns" (7,1 Prozent) und "Explosiv" (8,6 Prozent) erreichten nur miserable Quoten.

Erster Verfolger von RTL am Freitag war ProSieben, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent kam. Abends präsentierte sich der Sender ziemlich stabil: "Jack Reacher" erreichte zur besten Sendezeit 10,0 Prozent Marktanteil - genau diesen Wert erzielte danach auch der Film "13 Hours - The Secret Soldiers of Benghazi".