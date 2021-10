am 30.10.2021 - 09:40 Uhr

Erst in der vergangenen Woche ist die ZDF-Krimiserie "Die Chefin" mit fantastischen Quoten zurückgekehrt, mehr als sechs Millionen Menschen sahen zu. Das war an diesem Freitag zwar nicht drin, mit 5,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es trotzdem das meistgesehene Format am Freitag, der Marktanteil lag bei starken 21,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden angesichts von 560.000 Zuschauenden 9,6 Prozent gemessen. Damit stellte die Serie einen Rekord aus dem September 2018 ein.

Den Mainzer Doppelsieg perfekt gemacht hat dann "SOKO Leipzig", das auf eine Reichweite in Höhe von 5,14 Millionen kam und damit einen Staffelbestwert aufstellte. 19,5 Prozent Marktanteil waren für die Serie drin - und auch hier lief es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,1 Prozent sehr gut, wenngleich das kein Rekord ist.

Während die beiden Krimis die Tagescharts beim Gesamtpublikum dominierten, lag die "heute show" beim jungen Publikum ganz vorn. 1,07 Millionen Zuschauende zwischen 14 und 49 sorgten für 19,1 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen 3,80 Millionen Menschen zu, was auch beim Gesamtpublikum zu tollen 18,1 Prozent führte. Das "ZDF Magazin Royale" erreichte danach noch 1,84 Millionen Menschen sowie 11,4 bei allen und 17,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Gut, aber etwas abgeschlagen performte am Freitagabend Das Erste mit dem Film "Servus, Schwiegermutter!", hier schalteten 4,08 Millionen Menschen ein, was zu 15,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum führte. Eine "Tatort"-Wiederholung fiel nach den "Tagesthemen" unter die Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, mit 10,0 Prozent Marktanteil hielt sich der Krimi noch knapp im zweistelligen Bereich.