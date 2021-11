Am 1. November gingen gleich zwei Themenwochen an den Start: Während ProSieben in seiner diesjährigen "Green Seven Week" eine Woche lang das Thema Ernährung ausgiebig beleuchtet, steht bei Vox eine Woche lang bei #VoxforWomen das Thema Female Empowerment im Mittelpunkt. Die Quoten des Auftakt-Abends hätten dabei kaum unterschiedlicher ausfallen können: Während Jenke ProSieben den Tagessieg in der Zielgruppe bescherte, lief es für Vox miserabel.

Doch zunächst zu den erfreulichen Werten: Das dritte Selbstexperiment, das Jenke von Wilmsdorff für ProSieben durchführte, war auch sein bislang erfolgreichstes: 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich insgesamt die neueste Ausgabe von "Jenke." an. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für weit über dem ProSieben-Normalniveau liegende 7,0 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil stolze 17,4 Prozent. Die ersten beiden vorherigen "Jenke."-Ausgaben hatten (vorläufig gewichtet) 14,7 und 15,4 Prozent Marktanteil erreicht. Der anschließende Talk zum Experiment konnte das Quotenniveau dann zwar nicht halten, lief mit 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls gut, gut die Hälfte des Publikums - im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - blieb dran.

Ganz anders die Situation bei Vox: "#VoxforWomen - Das Event" interessierte zum Auftakt der Female-Empowerment-Woche im Schnitt nur 250.000 Leute. Mehr als 0,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,3 Prozent Marktanteil für die rund dreistündige Show miserabel aus. Auch das Miniformat "#VoxStimme" um 20:13 Uhr war bereits ein Abschalter: Nachdem das "Perfekte Dinner" zuvor immerhin noch 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt hatte, lag "#VoxStimme" nur noch bei 2,6 Prozent. Die Gesamtreichweite ging von 1,03 auf 0,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Am späten Abend konnte dann übrigens auch "Goodbye Deutschland" nichts mehr retten, der Marktanteil verharrte mit 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe auf miserablem Niveau.