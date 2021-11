Nachdem sich "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" nach einem gelungenen Auftakt in der vergangenen Woche sogar noch deutlich auf fast elf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte, folgte am 1. November nun ein überraschend deutlicher Absturz: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe brach um die Hälfte auf nur noch 5,4 Prozent ein, insgesamt kamen über 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden, die Gesamt-Reichweite sank auf 1,01 Millionen.

Hier dürfte wohl die sehr starke "Jenke."-Sendung bei ProSieben den Schwestersender einiges an Reichweite gekostet haben - doch man muss nur eine Tür weiter zu Kabel Eins blicken, um zu sehen, dass man trotzdem punkten konnte. Dort setzte man - mal wieder - auf einen Bud-Spencer-Marathon und erzielte damit - mal wieder - durchgehend sehr starke Quoten.

Schon vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag bewegte sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "Keiner haut wie Don Camillo", "Bud, der Ganovenschreck", "Buddy haut den Lukas" und "Das Krokodil und sein Nilpferd" zwischen 8,4 und 10,3 Prozent, am Vorabend kam "Eine Faust geht nach Westen" auf 7,4 Prozent, um 20:15 Uhr bescherten "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zu Hölle" Kabel Eins sehr gute 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden zu diesem Zeitpunkt insgesamt gezählt, auch am Vorabend lag die Reichweite schon über der Millionen-Grenze.

Das spiegelte sich natürlich auch im Tagesmarktanteil wider: Hier erreichte Kabel Eins 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 kam nur auf 6,5 Prozent. ProSieben zog der Konkurrenz mit 11,1 Prozent davon. Unter den kleineren Sendern fiel ProSieben Maxx auf, das mit 2,3 Prozent deutlich über seinen Normalwerten lag. Auch hier war es eine Marathon-Programmierung, die den Erfolg brachte: 23 Folgen von "Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse" liefen dort tagsüber am Stück und trieben den Zielgruppen-Marktanteil in der Spitze auf bis zu 6,0 Prozent nach oben. Auch RTLzwei hatte am 1. November, der in Teilen Deutschlands ein Feiertag war, nicht sein Regelprogramm gezeigt, sondern stattdessen tagsüber durchgehend den "Trödeltrupp". Am Vormittag und in den Mittagsstunden lief das noch ganz gut, nach 14 Uhr waren die Quoten dann aber auf einem sehr dürftigen Niveau.