Mit 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die ProSieben-Show "Wer ist das Phantom?" in der vergangenen Woche recht gut gestartet. Diese Werte konnte das Format in Woche zwei nicht ganz halten, zufrieden sein kann man in Unterföhring aber trotzdem. 1,11 Millionen Menschen sahen sich die zweite Ausgabe an, 670.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 10,6 Prozent und damit recht deutlich über dem Senderschnitt.

Im Anschluss lag auch "Late Night Berlin" endlich wieder im grünen Bereich. Nachdem schon in der vergangenen Woche solide 8,4 Prozent drin waren, kam Klaas Heufer-Umlauf nun auf 10,1 Prozent. Das ist der beste Wert der laufenden Staffel, in der mit 3,9 Prozent schon ein bitterer Tiefstwert aufgestellt wurde. 520.000 Menschen sahen sich die Late Night am Dienstagabend an - auch das ist ein guter Wert für die Show.

Der Primetime-Sieg war für ProSieben am Dienstag allerdings nicht drin, den musste man RTL überlassen. "Bauer sucht Frau" hielt sich dort bei den starken Werten, die man schon am Montag beim Staffelauftakt erreiche. So schalteten 4,08 Millionen Menschen die zweite Ausgabe ein. Mit 1,10 Millionen Zuschauenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren legte man leicht zu und der Marktanteil in der Zielgruppe kletterte von 14,1 auf 16,8 Prozent. Auf "Bauer sucht Frau" kann sich RTL also auch verlassen, wenn zwei Ausgaben pro Woche laufen.

Der Erfolg für RTL ging am Dienstagabend übrigens noch weiter: "RTL Direkt" stellte mit 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Reichweitenrekord auf und auch mit 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man in Köln sehr zufrieden sein. Der anschließende "Bauer sucht Frau - Stallgeflüster"-Talk brachte es auch noch auf gute 13,8 Prozent Marktanteil.

Sehr schwer tat sich im Gegensatz dazu am Dienstag Sat.1. "Lebensretter hautnah" erreichte nur 410.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit blieb man auch hinter "Deutschlands verlorene Kinder" von RTLzwei hängen, das rund 20.000 Zuschauende mehr verzeichnete. Während 6,3 Prozent Marktanteil für Sat.1 enttäuschend sind, kann man sich in Grünwald über die erzielten 6,6 Prozent freuen. Später ging die Schere noch weiter auf: "akte" fiel auf 5,9 Prozent zurück, während RTLzwei mit einem Talk zur vorherigen Reportage auf 7,1 Prozent kam. Beim Gesamtpublikum lag Sat.1 mit seinen Formaten jedoch vor RTLzwei.

Bessere Nachrichten kommen für Sat.1 derweil aus dem Vormittagsprogramm: Das "Frühstücksfernsehen" glänzte mal wieder mit 22,1 Prozent Marktanteil, das ist der beste Wert seit mehreren Wochen. 620.000 Menschen schalteten die Sendung ein. Damit ließ man auch "Guten Morgen Deutschland" von RTL weit hinter sich, hier wurden nur 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,7 Prozent Marktanteil gemessen.