Andrej Mangold, Elena Miras und Joey Kelly, Joey Heindle und weitere waren am Sonntagabend bei RTLzwei im Eventformat "Grip Promi Kart Masters" zu sehen, doch Massen zogen sie mit dem Qualifying des Wettbewerbs wahrlich nicht an. Die von Kai Ebel moderierte rund vierstündige Show erreichte in der klassischen Zielgruppe gerade einmal drei Prozent Marktanteil und verblieb somit weit unterhalb des Senderschnitts. Insgesamt zählte die Brainpool-Produktion rund 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Deutlich stärker war derweil das reguläre "Grip" unterwegs, das wie üblich am Sonntag zwischen 18:15 und 20:15 Uhr im RTLzwei-Programm vertreten war. Rund 940.000 Personen schalteten durchschnittlich ein, in der klassischen Zielgruppe toppte die Sendung den Senderschnitt klar. Sie lag mit 6,5 Prozent im grünen Bereich. In der Stunde zuvor machte schon "Mein neuer Alter" eine recht gute Figur mit sechs Prozent und war deutlich erfolgreicher als eine um 16:15 Uhr gestartete Folge von "Der Trödeltrupp", die viereinhalb Prozent bei den Umworbenen einfuhr.

Deutlich stärker als das "Grip"-Promi-Event war am Sonntagabend derweil auch Nitro. Hier reihte sich eine "CSI"-Folge an die nächste, zu sehen waren die Teams aus Miami, New York und Las Vegas. Die höchste Reichweite wurde dabei ab kurz vor 22 Uhr erreicht, also nach dem Ende des "Tatort" im Ersten. Rund 890.000 Menschen schauten ab diesem Zeitpunkt "CSI: Den Tätern auf der Spur" im Schnitt. Für Nitro war das somit die drittstärkste "CSI"-Folge in diesem Jahr. Nur zwei Ausgaben, die am 6. Juni liefen, erreichten noch minimal bessere Sehbeteiligungen. An diesem Sonntag kamen die Spurensicherer auf vergleichsweise starke 3,6 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine ab 22:50 Uhr gezeigte weitere "CSI"-Folge hielt noch 770.000 Leute vor den Bildschirmen, die Quoten stiegen auf 4,8 Prozent insgesamt und 4,4 Prozent bei den Jungen.

Die Primetime eröffnet hatte "CSI: Miami" vor 680.000 Zuschauenden (2% insgesamt, 1,5% bei den 14- bis 49-Jährigen), ehe "CSI: New York" auf 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Die Quoten des Ablegers lagen bei 2,4 Prozent gesamt und 2,1 Prozent bei den Jungen. 1,9 Prozent Tagesmarktanteil verbuchte Nitro am Sonntag letztlich, RTLzwei kam auf vier Prozent. Vox sicherte sich recht passable 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und das, obwohl zur Primetime weiterhin Luft nach oben besteht.

Die neue "Grill den Henssler"-Staffel will noch nicht so recht Fahrt aufnehmen. Diesmal reichte es für das rund 205 Minuten lange Format zu ziemlich mäßigen fünf Prozent in der Zielgruppe. Das ist der schlechteste Wert seit Oktober 2020. Auch die Gesamtreichweite gab gegenüber der Vorwoche nochmals leicht nach und lag bei noch 1,17 Millionen. Das nachfolgende "Prominent" blieb mit 4,8 Prozent ebenso blass wie "Hot oder Schrott" am Vorabend mit 5,4 und 6,5 Prozent. Stark unterwegs war dafür "Auto Mobil", gezeigt ab kurz vor 17 Uhr. Die ermittelten 9,2 Prozent sind das beste Ergebnis seit Ende Juli. 1,23 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein – so viele wie seit Mai nicht mehr.