Dass die Fußball-Nationalelf am Donnerstagabend im Schnitt sechseinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu RTL lockte, bekam natürlich auch die öffentlich-rechtliche Konkurrenz zu spüren. "Der Usedom-Krimi" im Ersten etwa erreichte fast 700.000 Leute weniger als noch in der vergangenen Woche - mit 5,94 Millionen Zuschauenden war die Folge "Ungebetene Gäste" gleichwohl ein voller Erfolg. Der Marktanteil belief sich auf 20,1 Prozent beim Gesamtpublikum, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,8 Prozent Marktanteil gar nicht schlecht aus.

Das ZDF blieb mit seiner Reihe "Lena Lorenz" deutlich dahinter - und musste sogar die bislang schwächste Reichweite seit dem Start hinnehmen. Im Schnitt 3,74 Millionen Menschen sahen hier zu, was 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,0 Prozent. Die Talk-Schiene am späteren Abend lief dann wieder sehr gut: "Maybrit Illner" talkte vor 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die Marktanteile beliefen sich auf 14,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei "Markus Lanz" waren danach noch 1,64 Millionen dabei, was die Marktanteile spät am Abend noch auf 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen ließ.

Im Ersten erreichte nach dem "Usedom-Krimi" nur noch "Nuhr im Wandel" um 22:51 Uhr einen zweistelligen Marktanteil beim Gesamtpublikum. 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu, was 10,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,3 Prozent Marktanteil erreicht. Bei "Kroymann" blieben im Anschluss noch 880.000 Leute dran, was 7,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.