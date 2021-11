am 13.11.2021 - 09:02 Uhr

Das ZDF blickt auf einen besonders erfolgreichen Freitag: Mit einem Tagesmarktanteil von 17,0 Prozent dominierte der Sender beim Gesamtpublikum den TV-Markt - das waren über sechs Prozentpunkte mehr als Das Erste auf Rang zwei verzeichnete, RTL lag sogar mehr als zehn Prozentpunkte hinter dem Mainzer Sender, der noch dazu auch bei den 14- bis 49-Jährigen punktete. Dort belief sich der Tagesmarktanteil auf überzeugende 9,0 Prozent, was nicht zuletzt an der starken Satire-Schiene lag.

So erreichte schon die "heute-show" durchschnittlich 4,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 21,1 Prozent beim Gesamtpublikum, was neuen Staffel-Bestwerten entsprach. Beim jungen Publikum fuhr die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke sogar den Tagessieg ein: 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen beachtlichen 21,8 Prozent. In diesem Windschatten segelte zudem Jan Böhmermann zu einem neuen Allzeit-Rekord: Starke 20,8 Prozent Marktanteil erreichte das "ZDF Magazin Royale" - der bisherige Bestwert wurde damit um fast zwei Prozentpunkte übertroffen.

Doch das dürfte nur die halbe Wahrheit sein, schließlich sind "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" für gewöhnlich jene Formate, die von der zeitversetzten Nutzung besonders profitieren. So sammelte die "heute-show" vor einer Woche nachträglich noch mehr als 900.000 weitere Fans ein (DWDL.de berichtete). Mit den erfolgreichen Formaten im Rücken kam am Freitag übrigens auch "Aspekte" zu einem respektablen Quoten-Erfolg: Starke 10,8 Prozent Marktanteil erzielte das Kulturformat beim jungen Publikum. Insgesamt blieben 950.000 Menschen dran, nachdem Böhmermann zuvor 2,37 Millionen unterhielt.

Um 20:15 Uhr hatte zunächst bereits "Die Chefin" den Gesamtsieg für das ZDF klargemacht: 6,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten tolle 22,7 Prozent Marktanteil, ehe "SOKO Leipzig" noch 5,45 Millionen Krimi-Fans vor dem Fernseher hielt. Die ARD-Reihe "Das Leben ist kein Kindergarten" lag mit 3,23 Millionen Zuschauenden deutlich dahinter. Hier belief sich der Marktanteil auf 11,5 Prozent.