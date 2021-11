Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die ohnehin schon sehr beeindruckenden Quoten der Neuauflage von "Wetten, dass..?" fallen nach der endgültigen Gewichtung noch ein bisschen beeindruckender aus: Obwohl eine Live-Sendung wie diese nicht unbedingt der beste Inhalt zur zeitversetzten Nutzung ist, sammelte Thomas Gottschalk nachträglich noch 660.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was die Gesamt-Reichweite auf 14,46 Millionen ansteigen lässt - Mediatheken-Nutzung noch gar nicht eingerechnet.

Zugleich hat auch "The Masked Singer", das durch die direkte Konkurrenz zu "Wetten, dass..?" ja merklich an Reichweite eingebüßt hatte, einen Teil davon durch zeitversetzte Nutzung wieder wettmachen können. Die Reichweite stieg nachträglich noch um 380.000 auf 2,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an - stärker als sonst, auch wenn die Gesamt-Reichweite dennoch rund 400.000 unter dem Vorwochen-Wert blieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen zog der Marktanteil nochmal merklich um 1,5 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.11.

22:29 5,23

(+0,93) 22,7%

(+2,9%p.) 1,58

(+0,48) 24,7%

(+5,7%p.) Wetten, dass..? 06.11.

20:15 14,46

(+0,66) 45,9%

(+0,2%p.) 4,64

(+0,29) 50,1%

(-0,1%p.) ZDF Magazin Royale 05.11.

23:01 2,26

(+0,42) 11,9%

(+1,7%p.) 1,08

(+0,33) 19,9%

(+4,6%p.) The Masked Singer 06.11.

20:15 2,58

(+0,38) 8,0%

(+0,9%p.) 1,35

(+0,22) 14,3%

(+1,5%p.) The Voice of Germany 07.11.

20:15 2,65

(+0,29) 8,8%

(+0,8%p.) 1,08

(+0,15) 12,9%

(+1,3%p.) Bauer sucht Frau 02.11.

20:14 4,35

(+0,26) 15,5%

(+0,6%p.) 1,23

(+0,13) 18,0%

(+1,2%p.) Zero 03.11.

20:15 4,12

(+0,23) 14,2%

(+0,5%p.) 0,78

(+0,07) 10,6%

(+0,5%p.) The Voice of Germany 04.11.

20:15 2,32

(+0,21) 8,4%

(+0,6%p.) 1,10

(+0,14) 15,8%

(+1,3%p.) Die Toten vom Bodensee - Der Seelenkreis 01.11.

20:15 7,54

(+0,20) 24,0%

(+0,1%p.) 0,76

(+0,03) 9,7%

(+0,1%p.) In aller Freundschaft 02.11.

21:04 4,54

(+0,18) 16,2%

(+0,2%p.) 0,52

(+0,01) 7,6%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.11.-07.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das "Supertalent", das gegen die übermächtige Show-Konkurrenz durch ZDF und ProSieben live kaum noch Publikum finden konnte, wollte hingegen offenbar auch zeitversetzt kaum jemand sehen. Die Gesamt-Reichweite zog hier nachträglich nur um 0,04 Millionen auf 0,83 Millionen an, der Marktanteil in der Zielgruppe sank sogar noch leicht auf endgültig gewichtete 2,8 Prozent ab. Mehr Freude macht RTL da schon "Bauer sucht Frau": Der Marktanteil der Dienstags-Ausgabe von vergangener Woche zog nachträglich noch auf 18,0 Prozent an, bei der Auftakt-Folge vom Montag war der Nachschlag hingegen nur 0,5 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent. Hier blieb man auch nach der endgültigen Gewichtung weit hinter "Jenke.", der sich bei ProSieben noch auf 18,1 Prozent Marktanteil steigern konnte.

Die größte je von uns aufgezeichnete Aufwertung gab's unterdessen für die "heute-show" vom vergangenen Freitag, deren Reichweite endgültig gewichtet bei 5,23 Millionen liegt - 930.000 höher als zunächst vorläufig ausgewiesen. Das "ZDF Magazin Royale" sammelte nachträglich noch 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein und steigerte sich so auf 2,26 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.11.

22:29 5,23

(+0,93) 22,7%

(+2,9%p.) 1,58

(+0,48) 24,7%

(+5,7%p.) ZDF Magazin Royale 05.11.

23:01 2,26

(+0,42) 11,9%

(+1,7%p.) 1,08

(+0,33) 19,9%

(+4,6%p.) Markus Lanz 04.11.

23:19 2,08

(+0,12) 19,2%

(+0,5%p.) 0,37

(+0,09) 13,0%

(+2,4%p.) Blue Bloods - Crime Scene New York 06.11.

18:24 0,70

(+0,16) 3,2%

(+0,7%p.) 0,19

(+0,09) 4,1%

(+1,9%p.) The Masked Singer 06.11.

20:15 2,58

(+0,38) 8,0%

(+0,9%p.) 1,35

(+0,22) 14,3%

(+1,5%p.) The Voice of Germany 07.11.

20:15 2,65

(+0,29) 8,8%

(+0,8%p.) 1,08

(+0,15) 12,9%

(+1,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 04.11.

18:48 2,71

(+0,16) 11,3%

(+0,5%p.) 0,34

(+0,07) 6,9%

(+1,3%p.) The Voice of Germany 04.11.

20:15 2,32

(+0,21) 8,4%

(+0,6%p.) 1,10

(+0,14) 15,8%

(+1,3%p.) Bauer sucht Frau 02.11.

20:14 4,35

(+0,26) 15,5%

(+0,6%p.) 1,23

(+0,13) 18,0%

(+1,2%p.) Medical Detectives 03.11.

23:29 0,43

(+0,04) 4,2%

(+0,3%p.) 0,16

(+0,04) 6,0%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.11.-07.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de