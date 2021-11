Mit dem Spielfilm "Die Hüter des Lichts" hat Super RTL am Freitagabend einen schönen Quoten-Erfolg gefeiert. Durchschnittlich 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für den Spartensender, der noch dazu in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 3,4 Prozent punktete. Noch etwas stärker war der Disney Channel beim jungen Publikum: Dort lockte der Animationsfilm "Ralph reicht's" sogar 3,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor den Fernseher. Insgesamt waren im Schnitt 450.000 Menschen dabei.

In der Zielgruppe waren der Disney Channel und Super RTL damit sogar stärker unterwegs als Kabel Eins, wo "Criminal Minds" zum Start in den Abend mit mageren 2,2 Prozent Marktanteil schwächelte. Und auch sonst blieb der Marktanteil bis Mitternacht bei weniger als vier Prozent hängen. Mäßige Quoten fuhr aber auch Vox ein, das neuerdings am Freitagabend auf Dokusoaps setzt. Doch "Die Superzwillinge" kamen auch in dieser Woche auf ähnlich mäßige Werte wie zum Auftakt: 560.000 Zuschauende und 4,8 Prozent Marktanteil wurden diesmal eingefahren.

"Princess Charming" fiel im Anschluss sogar auf 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück, war damit aber immerhin ein wenig erfolgreicher als zuletzt. Insgesamt konnten sich jedoch nur 290.000 Menschen für die Datingshow begeistern - und damit sogar deutlich weniger als für die nächtlichen True-Crime-Formate. Zum Vergleich: Selbst gegen 3 Uhr lockte "Snapped - Wenn Frauen töten" noch 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu Vox. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil in der Zielgruppe übrigens bei mehr als 15 Prozent.

ProSieben Maxx setzte derweil am Freitag auf Fußball und konnte damit recht ordentliche Quoten einfahren. Die deftige 0:4-Klatsche der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Polen verzeichnete in der ersten Halbzeit ab 18:30 Uhr immerhin 270.000 Fans und einen Marktanteil von 1,9 Prozent in der Zielgruppe. Während der zweiten Halbzeit ging das Interesse jedoch auf 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück.