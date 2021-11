Neuer Staffelbestwert für "The Masked Singer": Gemessen an den vorläufigen Marktanteilen, die jeweils am Tag nach der Ausstrahlung veröffentlicht werden, hat "The Masked Singer" mit dem Halbfinale der fünften Staffel die bislang beste Quote in diesem Herbst eingefahren. Zwischen 20:15 und 23:30 Uhr sicherte sich das von Matthias Opdenhövel moderierte Format im Schnitt 25,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Keine andere Fernsehsendung kam am Samstag bei den 14- bis 49-Jährigen auf ähnlich hohe Ergebnisse. Erstmals in dieser Staffel wurde zudem die 3-Millionen-Marke in Sachen Gesamt-Reichweite übertroffen. Im Schnitt schauten diesmal 3,04 Millionen Menschen zu.

Somit ist auch klar: Die Quotendelle, die "The Masked Singer" sieben Tage zuvor hinnehmen musste, als das Format gegen den Hit "Wetten, dass..?" antrat, ist vollends ausgebügelt worden. Stark nachgefragt war am späten Abend schließlich auch noch ein rund halbstündiges Special des Formats "red.", das sich mit den Geschehnissen der Masken-Show befasste. Es sicherte sich noch 19,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und 1,77 Millionen Fans insgesamt. ProSieben wurde zudem am Samstag in Sachen Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit Abstand Erster: 14,4 Prozent wurden im Schnitt gemessen, damit lag der Sender weit vor RTL, das sich mit 9,1 Prozent begnügen musste.



Doch nicht nur "The Masked Singer" machte am Samstag eine herausragend gute Figur, auch für das ZDF lief es stark. Die zweite Folge der "Giovanni Zarrella Show" gewann gegenüber der Auftaktsendung im September (hier geht es zu unserer TV-Kritik) rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu – im Plus lag das Format zudem auch mit Blick auf die Marktanteile insgesamt und bei den 14- bis 49-Jährigen. In beiden Bereichen überzeugte die live in München umgesetzte Show. Beim Publikum ab drei Jahren kam das rund dreistündige Format auf starke 18,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung mit 9,4 Prozent deutlich oberhalb des ZDF-Senderschnitts.



Und man verwies auch RTL mit einer weiteren Folge von "Das Supertalent" klar in die Schranken. Die Talent-Show, die zurückliegende Woche weniger als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schlucken musste, kam diesmal zur besten Sendezeit auf 7,6 Prozent. Das ist eine klare und erwartbare Steigerung gegenüber der vorherigen Ausgabe, aber verglichen mit früheren Erfolgen immer noch viel zu wenig. Mit den ermittelten 1,45 Millionen Zuschauenden kann und wird RTL nicht zufrieden sein. Im einstelligen Marktanteilsbereich hielt sich auch das nachfolgende "Boys, Boys, Boys"-Special von "Take Me Out". 8,6 Prozent Marktanteil standen für die Kuppelshow geschrieben, die Gesamtreichweite lag bei 1,01 Millionen. Zweistellige Quoten sicherte sich RTL erst ab 23:45 Uhr, als eine Wiederholung von "Date or Drop" auf 10,8 Prozent kam.

Stark schnitt der Kölner Sender dafür am Vorabend ab. 16,5 Prozent Marktanteil holte das ab 17:45 Uhr gezeigte "Exklusiv – Weekend". Das war somit der beste Wert der Sendung seit August 2019. 19,6 Prozent standen im Anschluss bei den Hauptnachrichten "RTL Aktuell" auf der Uhr.