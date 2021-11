am 14.11.2021 - 09:32 Uhr

Alle sieben Episoden der zweiten Staffel von "Warten auf'n Bus" hat der rbb am Samstagabend ab 20:15 Uhr nacheinander ausgestrahlt – und ab kurz vor Mitternacht ließ der Sender dann noch die Folgen aus Staffel eins folgen. Das Interesse der Zuschauenden fiel aber eher mäßig aus. Direkt den Staffelauftakt um 20:15 Uhr wollten rund 130.000 Personen ab drei Jahren sehen. Damit lag der Sender bei 0,5 Prozent Marktanteil insgesamt, zudem wurden 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Während die Reichweite der zweiten Episode auf rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer absank, legte das Programm im Laufe des Abends wieder zu. Die vierte Folge, die ab 21:50 Uhr zu sehen war, erreichte im Schnitt rund 160.000 Menschen. Die Marktanteile bewegten sich mit 0,6 Prozent insgesamt und 0,3 Prozent aber im ausbaufähigen Bereich. Noch knapp 10.000 Menschen sahen schließlich ab 23:15 Uhr die finale Episode der Staffel, die sich so 0,5 Prozent schnappte. Fest stehen dürfte aber auch, dass "Warten auf'n Bus" in erheblichen Teilen auch non-linear konsumiert wird.

Gute Quoten zur besten Sendezeit sicherte sich "Gans im Glück" beim Disney Channel. Der Streifen kam auf 2,4 Prozent Marktanteil bei den Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Rund 320.000 Personen schalteten im Schnitt ein. Die DMAX-"Modellbauer" landeten ab 20:15 Uhr bei etwa 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach insgesamt genau einem Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr der Männersender recht gute 1,9 Prozent ein.

Vox punktete unterdessen mit dem "James Bond"-Klassiker "Golden Eye", der auf 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. 1,49 Millionen Menschen schauten zu. Noch weitaus stärker schnitt das 007-Abenteuer "Ein Quantum Trost" ab kurz vor 23 Uhr ab. Die Quote stieg auf durchschnittlich elfeinhalb Prozent. Dass Vox mit 8,1 Prozent Tagesmarktanteil den dritten Rang holte, lag nicht zuletzt auch am starken Programm tagsüber. "Shopping Queen"-Wiederholungen erreichten nachmittags bis zu neun Prozent, auf diesen Wert kam ab kurz vor 18 Uhr auch "hundkatzemaus". "Der V.I.P. Hundeprofi" landete ab 16:55 Uhr bei acht Prozent, "Der Hundeprofi – Rütters Team" ab kurz nach 19 Uhr bei 7,6 Prozent.

Keinen Erfolg brachte derweil eine von RTLzwei vorgenommene Programmierung: Der Sender wiederholte ab 15:11 die fünf vergangene Woche gezeigten Folgen von "Let's Love". Direkt die erste Ausgabe krachte auf 1,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, nachdem das Vorprogramm "Hartz und herzlich" noch 6,3 Prozent erreicht hatte. Die weiteren vier Episoden der Sendung bescherten RTLzwei schließlich zwischen 1,9 und 2,4 Prozent. Im Abendprogramm sah es dann besser aus. Die Komödien "Meine Braut, ihr Vater und ich" sowie "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" bescherten dem Sender 4,2 und 5,8 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten.