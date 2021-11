Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,7 Prozent ist RTLzwei am Dienstag der schwächste der acht großen Sender in der werberelevanten Zielgruppe gewesen. Das ist aber vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen (mehr dazu an dieser Stelle). In der Primetime lief es für den Sender dagegen recht gut: "Hartz und herzlich" erreichte 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 490.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,6 Prozent.

Mit einer weiteren, alten Ausgabe der Doku-Reihe kam RTLzwei im Anschluss ebenfalls noch auf gute 6,1 Prozent Marktanteil. Damit lag man auch den ganzen Abend hinüber vor Sat.1, wo "Lebensretter hautnah" zunächst nur 360.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, das entsprach 4,9 Prozent Marktanteil. Der bisherige Tiefpunkt der Reihe wurde im März dieses Jahres erzielt, damals wurden nur 4,4 Prozent gemessen. Die Gesamtreichweite lag an diesem Dienstag bei 970.000. Die "Akte" steigerte den Marktanteil in der Zielgruppe danach leicht auf 5,9 Prozent.

Beim Gesamtpublikum war am Dienstagabend Kabel Eins gar nicht so weit entfernt von Sat.1. Dort sahen sich 880.000 Menschen den Film "Teuflisch" an, in der Zielgruppe hatte das 6,1 Prozent Marktanteil zur Folge. "Im Dutzend billiger" hielt sich anschließend bei 6,2 Prozent. Und auch Vox war in der Primetime beim jungen Publikum erfolgreicher als Sat.1: Eine neue Ausgabe von "Hot oder Schrott" erreichte neben 1,09 Millionen Zuschauenden auch 6,4 Prozent Marktanteil, zwei Wiederholungen des Formats steigerten sich anschließend auf 6,8 und 7,2 Prozent.

Am Ende musste sich Sat.1 mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent begnügen. Damit lag man auf einem Niveau mit Vox, das mit diesen 6,2 Prozent besser wird leben können. Kabel Eins lag mit 5,2 Prozent nicht nur über dem Senderschnitt, sondern auch vor RTLzwei.