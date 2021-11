Das Comeback von "TV Total" hat in der vergangenen Woche vermutlich die kühnsten Erwartungen in Unterföhring übertroffen. Fast drei Millionen Menschen sahen sich die Rückkehr des Formats mit Sebastian Pufpaff an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei mehr als 27 Prozent. In Woche zwei ist die Neugier vieler Zuschauerinnen und Zuschauer nun verflogen - doch es blieben noch immer sehr viele dran. 1,89 Millionen Menschen sahen sich am Mittwoch die zweite Ausgabe von "TV Total" an, 1,47 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Der Reichweitenverlust ist damit enorm. Das ist aber eben auch auf das extrem hohe Interesse beim Comeback zurückzuführen. Auch an diesem Mittwoch war "TV Total" jedenfalls die meistgesehene Sendung beim werberelevanten Publikum. Der Marktanteil lag bei sehr starken 18,4 Prozent. Pendelt sich "TV Total" in den kommenden Wochen auch nur in der Nähe dieses Niveaus an, wird man damit bei ProSieben sehr zufrieden sein.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten für ProSieben: Anders als vor sieben Tagen hat "Zervakis & Opdenhövel. Live." nämlich nicht von dem starken Vorlauf profitiert. Das rund zweistündige Magazin kam auf eine Reichweite von 560.000, in der Zielgruppe hatte das einen schlechten Marktanteil in Höhe von 6,1 Prozent zur Folge. Damit sind Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wieder unter dem Senderschnitt angekommen.

Nicht geholfen haben dürfte dem ProSieben-Magazin die Tatsache, dass RTL zur gleichen Sendezeit ein vorgezogenes "Stern TV" zeigte. Das war mit 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich erfolgreicher unterwegs, 13,5 Prozent Marktanteil erreichten die Kölner damit. Die Programmierung ist vielleicht auch eine Retourkutsche gewesen: Vor einer Woche vermasselte ProSieben mit "TV Total" dem RTL-Neustart "Unbreakable" die Tour, das Format hatte man kurz darauf schon wieder aus dem Programm genommen. Mit einem "RTL Aktuell"-Spezial zur aktuellen Corona-Lage lief es besser, die erzielten 10,7 Prozent sind aber auch kein bahnbrechender Erfolg. 1,83 Millionen Menschen informierten sich zur besten Sendezeit bei RTL.

Etwas schwächer als in den vergangenen beiden Wochen war "Hochzeit auf den ersten Blick" in Sat.1 unterwegs. 1,45 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, das waren etwa 200.000 weniger als zuletzt. Der Marktanteil lag mit 9,9 Prozent im knapp einstelligen Bereich, aber auch damit wird man beim Sender recht zufrieden sein können. "Hochzeit auf den ersten Blick - Die spannendsten TV-Momente" enttäuschte später mit nur 6,4 Prozent.