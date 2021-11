Das Erste erweiterte sein Repertoire an Donnerstags-Krimis in dieser Woche um eine weitere Stadt und ließ erstmals in Flensburg ermitteln. Zum Auftakt lief das richtig gut: Der Fall "Der Tote am Strand" lockte 6,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was für 20,7 Prozent Markanteil und den Tagessieg beim Gesamtpublikum reichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Krimi gut, hier wurde ein klar über dem Senderschnitt liegender Marktanteil von 9,2 Prozent erzielt.

Im Anschluss erzielte auch "Kontraste" mit 3,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine der höchsten Reichweiten des Jahres und erzielte erfreuliche 13,9 Prozent Marktanteil. Nach den "Tagesthemen", durch die sich 2,4 Millionen Menschen informieren ließen, punktete auch "Nuhr im Ersten" mit 2,22 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 13,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,2 Prozent Marktanteil auch hier gut aus.

Doch nicht nur für Das Erste war es ein sehr starker Donnerstag, auch das ZDF überzeugte vollauf. Dort starteten die "Bergretter" mit 5,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend, eine halbe Million mehr als in der Woche zuvor. Das ließ den Marktanteil auf 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde die Zweistelligkeit mit 9,8 Prozent Marktanteil nur knapp verpasst. Im weiteren Verlauf des Abends übersprang das ZDF die 10-Prozent-Marke dann aber auch beim jungen Publikum.

So kam das "heute-journal" mit insgesamt 4,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 18,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auch die ZDF-Talks waren am späten Abend sehr gefragt. Maybrit Illner talkte vor 3,43 Millionen Interessierten und fuhr damit die höchste Reichweite seit März ein. Die Marktanteile beliefen sich auf 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach ließ Markus Lanz dank 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern den Marktanteil noch auf 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.