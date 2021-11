Mit einem Tagesmarktanteil von 14,4 Prozent überragte ProSieben in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Sonntag die Konkurrenz, das zweitplatzierte Erste kam mit fünf Prozentpunkten Rückstand über die Ziellinie, RTL musste sich auf Rang 3 gar mit nur 8,5 Prozent Tagesmarktanteil zufrieden geben. Zu verdanken hatte ProSieben diese Dominanz seinem "Superhelden-Sonntag", an dem von früh bis spät Superhelden-Filme liefen.

Highlight war dabei natürlich die Free-TV-Premiere von "Avengers: Endgame" um 20:15 Uhr, die mit 1,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 18,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Dass das trotzdem nicht reichte, um dem "Tatort" beizukommen, der auch in der jüngeren Altersgruppe mit 23,7 Prozent Marktanteil die Marktführung behielt, dürfte man bei ProSieben heute nur als Randnotiz wahrnehmen. Insgesamt wurden 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 10,3 Prozent - ebenfalls viel mehr als der übliche ProSieben-Senderschnitt.

Der hohe Marktanteil ergibt sich ein Stück weit auch aus der enormen Länge des Films, der bis 23:46 Uhr dauerte. Das zeigt sich auch daran, dass der Mini-Einschub "Marvel Short: Avengers Endgame" um diese Uhrzeit sogar stolze 27,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Doch schon den ganzen Tag über sah es für ProSieben gut aus: Am Vormittag sorgte "Ant-Man and the Wasp" für 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ließ den Marktanteil zur Mittagszeit auf 15,1 Prozent steigern, "Black Panther" erreichte ab kurz vor 15 Uhr dann 13,8 Prozent, ehe "Captain Marvel" am Vorabend den Marktanteil wieder auf 14,6 Prozent steigen ließ.

Die starke Performance von ProSieben vergrößerte unterdessen die Probleme bei "The Voice" noch. In Sat.1 fiel die Show mit nur noch 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf ein neues Allzeit-Tief, im Vergleich zum Sonntag der Vorwoche ging's um 1,5 Prozentpunkte nach unten. 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt noch übrig. Es war nun auch bereits die vierte Sendung in Folge, die keinen zweistelligen Marktanteils-Wert mehr vorweisen konnte. In der gesamten Geschichte von "The Voice of Germany" war das vor dieser Staffel nur bei einer einzigen Folge passiert. Auch dem "Großen Backen" am Vorabend setzte die starke Konkurrenz zu, der Marktanteil war auch hier mit 9,3 Prozent erstmals seit über zwei Jahren wieder einstellig. Insgesamt erreichte "Das große Backen" 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit übrigens 340.000 mehr als "The Voice" in der Primetime.

Eine gute Nachricht gab's dafür aus dem morgendlichen Programm: Das "Frühstücksfernsehen am Sonntag", das dort nun zum sechsten Mal zu sehen war, erreichte seinen bislang besten Marktanteil. Von den Werten unter der Woche war man zwar weit entfernt, mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung gleichwohl klar über dem Senderschnitt. Auch die Gesamt-Reichweite erreichte mit 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den bisherigen Bestwert.