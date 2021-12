© RTLzwei

Somit war RTLzwei zur Primetime stärker gefragt als Sat.1 mit einer weiteren Folge der Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick". Diese erreichte zur besten Sendezeit im Schnitt 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 0,58 Millionen waren davon werberelevant. Den RTLzwei-Film sahen im Schnitt 0,63 Millionen Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Für "Hochzeit auf den ersten Blick" fiel allerdings die Quote höher aus, nicht zuletzt, weil die Produktion erst nach 23 Uhr endete. Sie erreichte 8,5 Prozent, was zugleich der niedrigste Wert der laufenden Staffel ist.

Die ab 23:10 Uhr gezeigten "spannendsten TV-Momente" der Kuppelshow verfolgten schließlich noch 6,3 Prozent der Werberelevanten. RTLzwei hatte seinen späteren Abend mit dem Spielfilm "Payback – Zahltag" bestückt und damit ebenfalls ziemlich gute 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren. Am Vorabend bestand sowohl für Sat.1 als auch für RTLzwei Luft nach oben. Bei RTLzwei landeten "Let's Love", "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" mit Zielgruppen-Marktanteilen in Höhe von 3,4, 3,8 und 4,5 Prozent unter dem Senderschnitt. Dass es für "Let's Love" gemessen an den Quoten bei den Umworbenen die bis dato drittbeste Ausstrahlung am Vorabend war, sagt schon einiges aus.

Sat.1 landete unterdessen mit einem "Buchstaben Battle"-Doppelpack bei 6,4 und 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Freude herrscht beim Münchner Sender derweil angesichts erneut enorm hoher Quoten des "Sat.1 Frühstücksfernsehen", das zeitweise mehr als 33 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einfuhr und über die komplette viereinhalbstündige Strecke bei 20,7 Prozent landete.

Zufrieden sein dürfen derweil auch die Manager kleinerer Sender, die am Mittwochabend mit Filmen hohe Reichweiten einfuhren. Bereits seit Tagen im Weihnachtsmodus ist SuperRTL. Am Mittwoch ab 20:15 Uhr interessierten sich nun durchschnittlich 760.000 Menschen für "Santa Baby", ab kurz nach 22 Uhr landete die Fortsetzung des Stoffes bei genau einer halben Million Zuschauenden. 2,6 und 2,7 Prozent im Gesamtmarkt waren die Folge, in der Zielgruppe landeten die Produktionen bei 1,8 und 2,2 Prozent. Nitro punktete zur Primetime mit "James Bond 007 – Goldeneye": Drei Prozent insgesamt und sogar vier Prozent in der Zielgruppe sicherte sich die Produktion mit Pierce Brosnan in tragender Rolle. Rund 860.000 Menschen schalteten den 26 Jahre alten Film ein. One holte ab 20:15 Uhr mit dem Film "An Inspector Calls" starke 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 3,7 Prozent.