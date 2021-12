Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten stieg die Reichweite der "heute-show" vom vergangenen Freitag von den vorläufig ausgewiesenen 4,9 auf nun 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Damit führt die Satire-Show das ZDF das Ranking derjenigen Sendungen, die am meisten von zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg (also etwa über Festplattenrekorder) profitierten, wie gewohnt mit großem Vorsprung an - gefolgt von Böhmermanns "ZDF Magazin Royale", das nachträglich seine Reichweite noch um 490.000 auf 2,67 Millionen Menschen erhöhen konnte.

Dabei sind es überproportional viele 14- bis 49-Jährige, die so noch als Zuschauerinnen und Zuschauer dazu kommen, was in dieser Altersgruppe Woche für Woche für enorme Marktanteils-Steigerungen im Nachhinein sorgt. Bei der "heute-show" ging es um 5,1 Prozentpunkte auf stolze 28,4 Prozent Marktanteil nach oben, beim "ZDF Magazin Royale" gar um 6,0 Prozentpunkte auf 24,5 Prozent Marktanteil. Keine andere Sendung kommt auch nur auf annähernd solche Werte. Zum Vergleich: Bei Reichweiten-Schwergewichten wie dem ZDF-Krimi "Die Chefin" oder den "Bergrettern" sowie dem "Tatort", die die Plätze 3 bis 5 der größten Nachgewichtungen belegen, liegt der nachträgliche Aufschlag bei 220.000 bis 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 26.11.

22:46 5,84

(+0,94) 26,0%

(+2,6%p.) 1,81

(+0,49) 28,4%

(+5,1%p.) ZDF Magazin Royale 26.11.

23:24 2,67

(+0,49) 15,5%

(+2,1%p.) 1,23

(+0,39) 24,5%

(+6,0%p.) Die Chefin 26.11.

20:30 6,77

(+0,25) 22,5%

(+0,1%p.) 0,57

(+0,05) 8,2%

(+0,3%p.) Die Bergretter 25.11.

20:16 5,65

(+0,22) 18,3%

(+0,2%p.) 0,80

(+0,09) 10,5%

(+0,7%p.) Tatort: Masken 28.11.

20:15 9,76

(+0,22) 28,0%

(0,0%p.) 2,35

(+0,09) 24,0%

(+0,3%p.) Bauer sucht Frau 23.11.

20:15 4,24

(+0,21) 14,0%

(+0,4%p.) 1,32

(+0,11) 16,3%

(+0,8%p.) The Voice of Germany 25.11.

20:15 1,73

(+0,21) 6,6%

(+0,6%p.) 0,69

(+0,10) 10,5%

(+1,0%p.) Bauer sucht Frau 22.11.

20:15 4,68

(+0,17) 15,4%

(+0,2%p.) 1,46

(+0,07) 18,8%

(+0,5%p.) Bares für Rares 24.11.

20:14 4,98

(+0,17) 16,9%

(+0,1%p.) 0,52

(+0,02) 6,6%

(-0,1%p.) Markus Lanz 23.11.

22:46 2,26

(+0,16) 15,3%

(+0,7%p.) 0,51

(+0,07) 12,9%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.11.-28.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nennenswert ist der nachträgliche Aufschlag auch bei "Studio Schmitt" von ZDFneo, wo die Reichweite von 180.000 auf 260.000 Zuschauerinnen und Zuschuer anwuchs und sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen von 1,9 auf 3,0 Prozent steigerte - schon in Sachen linearer Ausstrahlung ist die Sendung damit ein Erfolg, die Mediatheken-Nutzung noch außen vor gelassen.

Auffällig ist diesmal allerdings auch, wer nicht zu den größeren Gewinner der endgültigen Gewichtung gehört: "The Voice of Germany", das in den letzten Wochen immer sowohl mit der Donnerstags- als auch mit der Sonntags-Folge vertreten war, hat es diesmal nur mit der ProSieben-Ausstrahlung unter die Top10 geschafft. Die rettete sich nachträglich dank eines Plus von einem Prozentpunkt noch auf 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Sonntags-Sendung in Sat.1, die nach vorläufig gewichteten Quoten schon auf ein neues Tief gefallen war, legte dann aber obendrein auch durch zeitversetzte Nutzung nur unterdurchschnittlich zu. Zwar ging's noch um 0,7 Prozentpunkte nach oben, mit 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb es ein für ein solches Format recht dürftiges Ergebnis.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 26.11.

23:24 2,67

(+0,49) 15,5%

(+2,1%p.) 1,23

(+0,39) 24,5%

(+6,0%p.) heute-show 26.11.

22:46 5,84

(+0,94) 26,0%

(+2,6%p.) 1,81

(+0,49) 28,4%

(+5,1%p.) Markus Lanz 25.11.

23:18 2,32

(+0,11) 19,5%

(+0,2%p.) 0,48

(+0,08) 14,8%

(+1,6%p.) Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege 25.11.

22:46 0,13

(+0,05) 0,9%

(+0,3%p.) 0,06

(+0,05) 1,6%

(+1,5%p.) MAITHINK X - Die Show 25.11.

23:12 0,13

(+0,06) 0,8%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,06) 2,0%

(+1,5%p.) Markus Lanz 23.11.

22:46 2,26

(+0,16) 15,3%

(+0,7%p.) 0,51

(+0,07) 12,9%

(+1,3%p.) Studio Schmitt 25.11.

22:11 0,26

(+0,08) 1,1%

(+0,3%p.) 0,19

(+0,07) 3,0%

(+1,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 26.11.

19:38 2,74

(+0,11) 10,0%

(+0,3%p.) 1,03

(+0,09) 16,7%

(+1,0%p.) The Voice of Germany 25.11.

20:15 1,73

(+0,21) 6,6%

(+0,6%p.) 0,69

(+0,10) 10,5%

(+1,0%p.) SOKO Wismar 24.11.

18:02 4,37

(+0,11) 21,1%

(+0,2%p.) 0,21

(+0,04) 5,1%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.11.-28.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de