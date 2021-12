Zum letzten Mal hat Moderator Günther Jauch am Sonntagabend seinen Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" präsentiert. Zwischen 20:15 Uhr und kurz nach Mitternacht kam die Live-Show im Schnitt auf 3,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war eine niedrigere Reichweite als in den zurückliegenden Jahren – knapp 200.000 Menschen weniger als 2020 schauten zu, 2019 kam die Sendung sogar auf an die vier Millionen Zusehende. Bei den 14- bis 49-Jährigen machte die Produktion allerdings einen gewaltigen Sprung; und es sind weiterhin die jungen Menschen, auf die RTL ein besonderes Augenmerk legt. In dieser Altersklasse also landete "2021! Menschen, Bilder, Emotionen" bei 18,1 Prozent Marktanteil, vier Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Für RTL war es allgemein ein recht guter Sonntag, den der Sender mit 12,1 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe als Spitzenreiter abschloss. Dazu trug auch die nächtliche Programmierung bei, die den verstorbenen Komiker Mirco Nontschew würdigte. Ab kurz nach Mitternacht zeigte der Sender Ausschnitte aus seinem Schaffen in "In Liebe an Mirco Nontschew". Mit dem rund 35-minütigen Format kam RTL auf 18,8 Prozent Marktanteil. Die Sendung erreichte 1,07 Millionen Menschen.

An sie schlossen sich mehrere Wiederholungen von "RTL Samstag Nacht" an, jener Sendung also, die Nontschew einst berühmt machte. Die Quoten blieben über die komplette Strecke hinweg stark – 15,6, 14,4 und 13,9 Prozent Marktanteil wurden vor zwei Uhr nachts ermittelt. Dann stiegen die Werte weiter: Auf 17,6 und 17,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nach zwei Uhr.

Zudem hatte RTL am Sonntag auch die Formel 1 im Programm – zumindest teilweise. Der Große Preis von Saudi Arabien sorgte zum einen wegen des heftigen Zweitkampfes zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen für Schlagzeilen. Wer Weltmeister wird, wurde am Sonntag noch nicht entschieden. Das wird nun erst im letzten Rennen der Saison herauskommen. Weil es allerdings zwei Rennunterbrechungen gab, dauerte dieser Grand Prix in Saudi Arabien länger, zu Ende war er erst gegen 20:40 Uhr. RTL aber ließ seinen Jahresrückblick starten und zeigte die spannende Schlussphase bei ntv.

3,48 Millionen Menschen sahen den ersten Teil des Rennens ab 18.33 Uhr im Programm von RTL. 12,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, mit 11,7 Prozent bei den Umworbenen lief es ansehnlich, allerdings deutlich schlechter als in den Jahren zuvor, als RTL noch alle Rennen der Formel 1 übertrug. Seit diesem Jahr läuft die Königsklasse des Motorsports komplett nur noch bei Sky. RTL zeigt vier Rennen. Nachrichtensender ntv übertrug das Rennen ab 20:05 Uhr – und erreichte dann im Schnitt noch 1,45 Millionen Zusehende. Für den Newssender ist das freilich ein durchschlagender Erfolg, angesichts der Spannung aber kein allzu hohes Ergebnis. ntv generierte mit den Live-Bildern 4,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das komplette Rennen live übertrug Sky Sport F1: Dort schauten im Schnitt 750.000 Menschen zu. Für Sky war dies somit die stärkste Formel1-Übertragung seit Juni. 0,42 Millionen gehörten davon zur Altersklasse 14 bis 49 Jahre, dort wurden 5,9 Prozent Marktanteil ermittelt.