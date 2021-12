Statt wie sonst meist üblich eine Naturdoku schickte Das Erste am Montagabend Eckart von Hirschhausen mit einer neuen Corona-Doku um 20:15 Uhr auf Sendung und stieß damit vor allem beim jungen Publikum auf überdurchschnittliches Interesse: "Hirschhausen - Corona ohne Ende" erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen starke 10,1 Prozent Marktanteil - mehr als beim Gesamtpublikum, wo es mit 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für 9,5 Prozent Marktanteil reichte.

"Hart aber fair" ließ die Reichweite im Anschluss auf 3,55 Millionen steigen, der Marktanteil zog auf 12,2 Prozent beim Gesamtpublikum an. Auch der Talk mit Frank Plasberg war mit 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überdurchschnittlich gut unterwegs. Nach den "Tagesthemen", die noch 2,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten und die auch beim jungen Publikum mit 11,8 Prozent Marktanteil ein voller Erfolg war, sahen sich noch 1,75 Millionen Menschen "Konfrontation" an, wofür Markus Feldenkirchen Robert Habeck zunächst mit der Kamera begleitet und das Ergebnis seines Porträts später mit ihm gemeinsam angeschaut und darüber gesprochen hat. Die Marktanteile konnten sich mit 11,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sehen lassen.

Die insgesamt höchste Reichweite wurde am Montag aber beim ZDF gemessen, wo wie in jedem Jahr wieder ein neuer Film über "Familie Bundschuh" auf dem Programm stand. "Woanders ist es auch nicht ruhiger" lockte 6,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum ZDF, was 20,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 9,7 Prozent. Im "heute-journal" informierten sich im Anschluss noch 4,51 Millionen Menschen, ehe der Film "Wir können nicht anders" noch 1,75 Millionen Leute erreichte. Mehr als 10,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren später am Abend damit nicht mehr drin.