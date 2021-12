am 10.12.2021 - 09:04 Uhr

Mit durchschnittlich 17,2 Prozent Tagesmarktanteil war es ein äußerst starker Donnerstag für das Zweite Deutsche Fernsehen. Unter anderem punktete bei den Mainzern eine weitere 90 Minuten lange Ausgabe von "Die Bergretter", die zur besten Sendezeit auf 5,3 Millionen Zusehende kam und somit 18,2 Prozent Marktanteil erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen bestätigte die Reihe die starke Performance der Vorwoche, landete diesmal bei wunderbaren 11,2 Prozent und somit vor allen Privatsendern – "Wer wird Millionär?" hielt bei RTL nicht mit.

Im Gesamtmarkt schob sich der ARD-Krimi "Wolfsland" noch vor die ZDF-Reihe. Den um 20:30 Uhr gestarteten 90-Minüter wollten sich durchschnittlich 5,81 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, somit sicherte sich Das Erste 20,2 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren landete der Krimi unterdessen hinter den "Bergrettern", bescherte seinem Sender angesichts von 9,3 Prozent Marktanteil aber dennoch ein starkes Ergebnis. Direkt vor "Wolfsland" lief derweil die meistgesehene Fernsehsendung des Donnerstags. Anlässlich der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz sendete Das Erste nach der "Tagesschau" (die 5,91 Millionen Personen erreichte) ein weiteres "ARD Extra". Die 15 Minuten lange Sondersendung generierte im Schnitt 6,36 Millionen Zuschauende. Starke Quoten wurden sowohl insgesamt (21,5%) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Bei den Jüngeren landete das Programm bei 18,7 Prozent.

Das Coronavirus war auch das bestimmende Thema in den erfolgreichen ZDF-Talks am späteren Donnerstagabend. "Maybrit Illner" hatte unter anderem den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast, "Markus Lanz" empfing neben dem Virologen Prof. Timo Ulrichs unter anderem auch die Politiker Peter Tschentscher (Erster Bürgermeister Hamburgs, SPD) und CSU-Generalsekretär Markus Blume. 3,48 Millionen Menschen sahen ab 22:15 Uhr "Maybrit Illner", der Polittalk landete somit bei starken 17,6 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den Jüngeren war es die zweitstärkste Quote dieses Jahres, der Rekord wurde vor acht Tagen mit über 13 Prozent aufgestellt.

"Markus Lanz" kam eine Stunde später dann auf 2,35 Millionen Zuschauende. 21,2 Prozent Marktanteil erzielte die in Hamburg hergestellte Sendung im Schnitt, am Donnerstag der Woche zuvor hatte die Sendung schon an der 22-Prozent-Marke gekratzt. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die jüngste Ausgabe nun 15,3 Prozent - ebenfalls ein toller Wert.