Nachdem die Europa League zuletzt bei RTL für eher mäßige Quoten gesorgt hat, war an diesem Donnerstag zur Abwechslung mal wieder bei Nitro ein Fußballspiel zu sehen - was sich für den Spartensender als voller Erfolg erwies, auch wenn Union Berlin nach dem 1:1 gegen Slavia Prag letztlich aus der neuen Europa Conference League verabschieden musste. Schon die erste Halbzeit der Partie lockte im Schnitt 1,06 Millionen Fans zu Nitro, die zweite Halbzeit sahen ab 22 Uhr dann sogar 1,26 Millionen Menschen.

Auch die Marktanteile können sich sehen lassen: So brachten es die beiden Halbzeiten in der Zielgruppe auf starke Werte von 4,6 beziehungsweise 6,0 Prozent, was weit über dem Nitro-Schnitt liegt. Dass die Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr nicht über 1,3 Prozent hinauskam, wird man daher verschmerzen können. Nach Abpfiff reichte es noch für 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt blieben durchschnittlich 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Analysen am Ball.

Nicht zuletzt die erfolgreiche Primetime war es dann auch, die dafür sorgte, dass Nitro am Donnerstag einen überzeugenden Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und sich damit klar gegen die direkten Konkurrenten durchsetzte - auch wenn DMAX mit 2,1 Prozent sowie ProSieben Maxx mit 1,9 Prozent ebenfalls punkteten. Bei ProSieben Maxx überzeugte unter anderem Bastian Pastewka mit "Inside Star Trek", das sich am späten Abend auf bis zu 2,6 Prozent beim jungen Publikum steigerte.

Auch RTL Up erwischte mit 2,1 Prozent Marktanteil einen guten Tag, beim Gesamtpublikum waren für den Sender dank beliebter Gerichtsshows sogar 2,6 Prozent drin. Etwas mehr wird man sich dagegen womöglich von der "Schlagernacht des Jahres" erhofft haben, die ab 20:15 Uhr lediglich 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu RTL Up lockte. Damit waren Marktanteile von 1,5 bei allen sowie 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.