am 11.12.2021 - 09:07 Uhr

Die letzte "Geh aufs Ganze"-Episode in diesem Jahr - eine zweite Staffel ist von Sat.1 längst versprochen - holte angesichts des starken Starts vor zwei Wochen letztlich ein wenig enttäuschende Werte. Das gut zweistündige Weihnachtsspecial mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann kam noch auf 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt und 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Spielshow vor acht Tagen noch knapp 15 Prozent, das Debüt im November hatte sogar 17 Prozent erreicht. Die Reichweite beim Comeback hatte im Gesamtmarkt noch bei über zweieinhalb Millionen gelegen.

Somit zog an diesem Freitag ein "Ninja Warrior Germany"-Halbfinale an der Show mit dem Zonk vorbei. Zuletzt hatte Sat.1 RTL freitags noch die Rücklichter gezeigt. Die RTL-Show blieb gegenüber der Vorwoche stabil: Erneut wurden 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen, die durchschnittlich zusahen. 13,1 Prozent standen in der Zielgruppe zu Buche, gegenüber der Vorwoche ist auch dieser Wert stabil. Verglichen mit den ersten Episoden der Staffel ist ein leichter Rückgang festzustellen.

Nach 23 Uhr schloss RTL eine "Ninja"-Highlightsendung an, in der die "unvergesslichsten Promis" thematisiert wurden, erzielte damit aber ebenfalls nicht mehr als 9,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Somit stand RTL aber noch besser da, als Sat.1 mit "Voll verschossen", das nach 22:35 Uhr nur auf 6,4 Prozent kam. Der ProSieben-Film "Office Christmas Party" setzte sich derweil mit 8,7 Prozent vor die Vox-Wiederholung des Klassikers "Titanic", die mit durchschnittlich 7,9 Prozent dennoch ein Erfolg für den ausstrahlenden Sender war.

Grund zur Freude hat Vox auch mit Blick auf die Quoten des um 16 Uhr laufenden "Guidos Deko-Queen": Die Produktion sicherte sich am Freitag mit 9,1 Prozent Marktanteil den bisher besten Wert dieser Staffel. 0,51 Millionen Menschen schauten zu. Zuvor war "Shopping Queen" auf sechseinhalb Prozent gekommen, "Zwischen Tüll und Tränen" holte danach 7,4 Prozent in der Zielgruppe.